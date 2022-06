Preduzetništvo i inovacije snažan impuls za pametni rast Crne Gore

Podgorica, Tirana, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora kao strateški prioritet prepoznaje saradnju između naučno-istraživačke zajednice i svijeta biznisa, usljed čega usmjerava i plasira programe koji će omogućiti održiva i trajna partnerstva, saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović.

„Da bi se ovaj prioritet dodatno naglasio, navedena saradnja zadata je kao preduslov za učešće u raznim nacionalnim pozivima za dodjelu sredstava za istraživanje“, kazala je Šćepanović u Tirani na Ministrskom sastanku Platforme Zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije.

Iz Ministarstva je saopšteno da je tema sastanka, u organizaciji Evropske komisije (EK) i Vlade Albanije, bila saradnja između akademske i naučno-istraživačke zajednice i svijeta biznisa na uspostavljanju sinergija znanja.

Šćepanović je navela da je u toku rad na stvaranju preduslova za uspostavljanje prve nacionalne Kancelarije za transfer tehnologija, koja će pružiti infrastrukturnu podršku saradnji između nauke i privrede.

Ona je predstavila dostignuća Crne Gore na polju politike inovacije i transformisanja i unapređenja inovacionog ekosistema.

Šćepanović je predstavila i pozitivne rezultate uspostavljanja novog pravnog okvira za inovacionu djelatnost i istakla poboljšanu funkcionalnost Registra za inovacionu djelatnost i evaluacionih procedura za inovativne programe i projekte.

„Ona je govorila o novom implementacionom okviru za inovacije i pametnu specijalizaciju, koji je u Crnoj Gori formalizovan prije svega kroz uspostavljanje Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i osnivanja Fonda za inovacije“, navodi se u saopštenju.

Kao važnu komponentu funkcionalnog inovacionog ekosistema, Šćepanović je navela kreiranje sveobuhvatnog programskog okvira koji omogućava konkretne intervencije u inovacionoj politici.

To se odnosi na usvajanje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije i Programa za inovacije koji definiše finansiranje inovacionih programa, obuhvatajući cijeli ciklus razvoja i kontinuiteta inovacija.

„Crna Gora prepoznaje preduzetništvo i inovacije, naročito u IT sektoru, kao nosioce snažnog potencijala za pametni rast i nastaviće da podržava inovativne programe u ovoj oblasti“, poručila je Šćepanović.

Tokom sastanka razmijenjena su ostvarenja svake od zemalja u oblasti inovacija i najbolje prakse u saradnji između akademskog i poslovnog svijeta, a dat je i jedan sveobuhvatan pregled adresiranja izazova vezanih za održivost proizvodnje hrane, energije i ostalih lanaca nabavke.

Visoki zvaničnici EK dali su pozitivne komentare na napredak koji je Crna Gora ostvarila u navedenim oblastima, navodeći crnogorsko iskustvo kao primjer dobre prakse i podsticaj za dalje unapređenje saradnje među zemljama Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS