Preduzeća u Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji ispred politike

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Preduzeća u Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji su ispred politike, a robna razmjena između dvije države premašiće milijardu EUR na kraju ove godine, uprkos brojnim krizama, rekao je bugarski ambasador u Skoplju Angel Angelov.

Angelov je, na redovnom godišnjem sastanku Makedonsko-bugarske privredne komore održanom u srijedu, rekao da vjeruje da će Komora nastaviti da doprinosi bilateralnim odnosima između dvije države.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, on je kazao da je bugarski izvoz u Sjevernu Makedoniju između januara i oktobra ove godine porastao za 50 odsto, dok je uvoz iz Sjeverne Makedonije porastao za 17 odsto.

Prema ocjeni Angelova, preduzetnici mogu pomoći političarima da poboljšaju odnose dvije države.

Makedonsko-bugarska privredna komora je neprofitna poslovna organizacija, čiji je glavni cilj razvijanje i jačanje privrednih veza između kompanija.

Komora ima za cilj i institucionalno podsticanje i povećanje dvosmjerne trgovine.

