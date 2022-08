Predstavnici UPC dijeliće turistima promo materijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici menadžmenta i zaposlenih Uprave prihoda i carina (UPC) sjutra će na graničnom prelazu Božaj dijeliti promo materijal turistima koji ulaze u Crnu Goru, u okviru kampanje Račun zadrži, Crnu Goru podrži.

UPC je 10. juna pokrenula kampanju Račun zadrži Crnu Goru podrži, sa ciljem da građane podsjeti da u svakom trenutku mogu provjeriti da li je njihov račun ispravan, što je važno sa stanovišta punjenja državnog budžeta.

Svaki građanin na jednostavan način može provjeriti da li je račun koji je izdat prilikom trgovine verifikovan kroz fiskalni servis, kao i da li je promet koji je poreski obveznik ostvario, i u koji je već uračunat porez na dodatu vrijednost (PDV), zaista prijavljen UPC-u.

To je moguće uraditi jednostavnim skeniranje QR koda na računu.

Građani nijesu obavezni da plate račun koji nema QR kod, a ukoliko ga ima, ali ga skener ne prepoznaje, nepravilnosti se mogu prijaviti pozivom Call centra na 19707.

Nepravilnosti se mogu prijaviti i na Viber broj 067 97 97 97, tako što građani mogu da šalju fotografije računa za koje smatraju da nijesu regularni.

