Predstavljena turistička ponuda Bara u Parizu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bara prezentovala je turističku ponudu barske opštine na sajmu turizma IFTM Top Resa 2022, koji završava danas u Parizu.

U utorak, odnosno prvog dana sajma održano je više sastanaka sa turoperaterima, na kojima ih je vršilac dužnosti direktora TO Bar, Ivan Kovač upoznao sa turističkom ponudom Bara uključujući sva turistička mjesta, kulturno istorijsko nasljeđe, gastronomsku ponudu, brojne manifestacije gdje je i poseban akcenat stavio na aktivni odmor.

Narednog dana sajma predstavnici TO Bar su održali brojne sastanke sa turoperatorima, a svoju ponudu je predstavila i turistička privreda iz Crne Gore – Stara čaršija hotel&spa, Montenegro stars, Budvanska rivijera i nacionalni avio-prevoznik Air Montenegro.

“Promocija turističke ponude Bara se nastavlja i narednih dana kada će takođe biti održani sastanci sa turoperatorima sa ciljem njihovog upoznavanja sa destinacijom, a u planu je i realizacija studijskog putovanja kako bi se upoznali sa smještanim kapacitetima naše opštine i drugim ponudama”, navodi se u saopštenju.

Takođe su podijeljene nagrade barskih hotela i to: Kalamper hotel spa, Ruža vjetrova – Wind Rose Hotel Resort, kao i hoteli Sato i Princess.

Sajam IFTM Top Resa je jedna od najznačajnijih B2B berzi u Francuskoj i ove godine je okupila veliki broj izlagača i posjetilaca, prema riječima organizatora više od 200 destinacija, 1,7 hiljada brendova, 34 hiljade profesionalaca iz oblasti turizma sa više od 150 najavljenih konferencija i događaja.

Sajam predstavlja dobru platformu za uspostavljanje saradnje sa novim, ali i za obnavljanje starih kontakata.

