Predstavili prakse u cilju smanjenja računa za struju u domaćinstvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija je u Vodiču za uštedu električne energije predstavilo prakse koje mogu dovesti do smanjenja računa za struju u domaćinstvima, a odnose se na efikasnije korišćenje kućanskih aparata.

Iz Ministarstva su naveli da nedostatak električne energije nije prolazna stvar i da će ta pojava u narednim decenijama biti sve izraženija ukoliko se ne preuzmu koraci ka racionalnijem trošenju energije.

“Racionalnije trošenje energije podrazumijeva manju potrošnju energije bez gubitka komfora. Krajnji korisnik uglavnom nema razvijenu svijest o stepenu potrošnje električne energije i o mogućnostima njene uštede. Razlog je možda „neopipljivost“ proizvoda i nemogućnost dobijanja instant benefita kakav dobijamo kada na primjer uštedimo kupujući jeftiniji komad garderobe”, navodi se u Vodiču dostavljenom agenciji Mina-business.

Ušteda energije u domaćinstvu, kako su objasnili, nije zahtjevna i dovoljno je razviti navike koje mogu dovesti do uštede od čak 25 odsto. Kako se cijena električne energije bude vremenom povećavala, ovaj procenat uštede će imati sve veći značaj.

Iz MKI su naveli da bi sijalice sa užarenim vlaknom trebalo zamijeniti sa štednim.

“Sijalice sa užarenim vlaknom troše čak 95 odsto energije na toplotu, dok se pet odsto troši na svjetlost, što je veoma neefikasno. Rješenje su štedne sijalice koje ne emituju toplotu i značajno štede električnu energiju”, navodi se u Vodiču.

LED sijalica od dva vata (W) pri jačini svjetlosti od 200 lumena, ekvivalentna je klasičnoj od 25W.

“Sijalice je potrebno gasiti u prostorijama koje se ne koriste i posebno je bitno maksimalno iskoristiti dnevnu svjetlost. Kada birate snagu sijalice, birajte je u odnosu na namjenu prostorije. Za prostorije u kojima se ne boravi – ostava, hodnik, garaža, nije potrebno imati sijalice velike snage”, preporuka je predstavnika Ministarstva.

Resorni ministar, Ervin Ibrahimović, pozvao je ranije građane i predstavnike privrede i javnih ustanova da primijene preporuke iz Vodiča koji je pripremio stručni tim Ministarstva i time daju doprinos smanjenju potrošnje električne energije i energenata.

Ibrahimović je, povodom preporuka i savjeta objavljenih u Vodiču, kazao da je pred Crnom Gorom i zemljama regije i Evrope jedna od energetski najizazovnijih zima.

„Kako bismo se lakše nosili s onim što nas čeka, za pouzdano snabdijevanje električnom energijom, moramo raditi zajedno na mjerama štednje, kako bi negativne efektne sveli na najmanju moguću mjeru. U tom smislu, mnoge države donijele su niz mjera i preporuka u cilju smanjenja potrošnje energenata“, rekao je ranije Ibrahimović.

Kada je u pitanju frižider, u Vodiču je preporučeno da ga je potrebno postaviti na što hladnijem mjestu, što znači da treba izbjeći pozicioniranje pored šporeta.

“U frižideru je temperaturu najekonomičnije postaviti između tri i pet stepena celzijusa. Između frižidera i zida je potrebno ostaviti od pet do deset centimetara prostora zbog ventilacije. Treba ga što manje otvarati, a kada se otvara, onda vrata držati što manje otvorena”, dodaje se u Vodiču.

Namirnice treba stavljati u frižider onda kada postignu sobnu temperaturu i izbjegavati njihovo stavljanje dok su još tople od spoljašnje temperature.

Ukoliko je zaptivanje kod vrata frižidera oslabljeno, potrebno je promijeniti zaptivnu gumu.

Iz Ministarstva su kazali da šporet spada u velike potrošače električne energije u domaćinstvu, zbog čega je potrebno posebno voditi računa o tome kako se koristi.

Na posude u kojima se kuva uvijek treba stavljati poklopce, kako bi se toplota zadržala i smanjila kondenzacija u kuhinji.

Treba koristiti istu vodu za kuvanje više namirnica, kada god je to moguće. Takođe, treba koristiti posuđe sa ravnim dnom, kako bi se obezbijedilo nalijeganje cijelom površinom.

“Prilikom kuvanja koristiti samo neophodnu količinu vode. Nikada ne uključujte praznu ploču i uvijek je isključite malo prije nego je jelo gotovo”, navodi se u Vodiču.

U Vodiču su date i preporuke za mašinu za pranje veša koja, kako se dodaje, najviše energije troši za zagrijavanje vode. To znači da se najviše energije troši kada se pere bijelo rublje na temperaturi od 90 stepeni celzijusa.

“Mašinu uključivati samo kada je puna, jer ona uvijek zagrijava istu količinu vode nezavisno od količine robe koja je u njoj. Filter mašine se treba čistiti posle pet ili šest pranja. Mašinu treba paliti za vrijeme trajanja manje tarife struje”, navodi se u preporukama.

Kada je riječ o bojleru, on može biti termoakumulacioni i protočni. Termoakumulacioni bojler zagrijava i održava temperaturu do određene vrijednosti, dok protočni trenutno zagrijava vodu koja se odmah koristi.

“U kupatilima se koristi termoakumulacioni bojler, jer je ekonomičnije rješenje. Bojler u kupatilu troši oko 15 odsto električne energije domaćinstva. Termostat na bojleru treba podesiti na 50 do 60 stepena celzijusa, jer je pri ovim temperaturama minimalno stvaranje kamenca i toplotni gubici kroz zidove bojlera su manji”, objasnili su iz Ministarstva.

Bojler je ekonomičnije uključivati povremeno, na primjer kada je manja tarifa tokom noći ili prije korišćenja. Kada je konstantno uključen ima konstantne toplotne gubitke i formira se kamenac oko grijača.

“Tuširanje treba biti što kraće i treba izbjegavati punjenje kade vodom”, dodaje se u Vodiču.

Iz Ministarstva su saopštili da je klima uređaj najčešće korišćen uređaj za hlađenje prostora, a sve češće je i izbor za grijanje.

Prostorija ne bi trebalo da se hladi više od deset stepeni celzijusa ispod spoljašnje temperature.

“Veličinu jedinice treba birati u skladu sa veličinom prostorije. Ekonomičnije je uzeti manju jedinicu koja će konstantno raditi, nego veću koja će se povremeno upaljivati”, zaključuje se u Vodiču.

Vodič je objavljen na linku https://energetska-efikasnost.me/2022/07/kako-ustedjeti-elektricnu-energiju-u-domacinstvu/

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS