Prave strategiju za pilot projekat digitalne valute

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) potpisala je sporazum sa kompanijom Ripple o izradi strategije za pilot projekat digitalne valute.

CBCG je saradnju sa kompanijom Ripple, provajderom kripto i blokčejn rješenja, dogovorila u cilju razvoja strategije i realizacije pilot programa za pokretanje prve digitalne valute u zemlji – digitalne valute centralne banke (CBDC) ili nacionalnog stablecoina, odnosno stabilne valute.

„Uvođenje digitalne valute je, u skladu sa osnovnim ciljevima CBCG, još jedan korak naprijed ka digitalizaciji finansijskih usluga i širenju prostora za dostupnost finansijskih usluga građanima Crne Gore“, navodi se u saopštenju vrhovne monetarne institucije.

CBDC je digitalizovana verzija valute koju izdaju centralne banke. Danas, preko stotinu zemalja širom svijeta testira i razvija digitalnu valutu centralne banke za širok spektar potreba, uključujući jačanje finansijske inkluzije, modernizaciju monetarne politike, poboljšanje bezbjednosti plaćanja i povećanje efikasnosti prekograničnih plaćanja.

Istovremeno, Evropska centralna banka (ECB) radi na razvoju koncepta digitalnog eura, kao budućeg sredstva sigurnog, bezbjednog i praktičnog elektronskog plaćanja u eurozoni.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, kazao je da je vrhovna monetarna institucija posvećeno vodi računa o stabilnosti finansijskog sistema.

On je naveo da sa zadovoljstvom počinju saradnju sa Ripple-om na pilot projektu za izradu digitalne valute ili stablecoina.

„Kroz projekat, CBCG će sa Vladom i crnogorskom akademskom zajednicom raditi na kreiranju praktične digitalne valute ili bezbjednog valutnog rješenja, kako bi testirala glavne funkcionalnosti i potencijale blokčejn tehnologije, kao i na analizi prednosti i rizika koje bi CBDC, ili nacionalni stablecoini, mogli predstavljati u pogledu dostupnosti elektronskih sredstava plaćanja, sigurnosti, efikasnosti, usklađenosti sa propisima i što je najvažnije zaštite prava i privatnosti krajnjih korisnika”, rekao je Žugić.

Projekat će proći kroz nekoliko faza, uključujući identifikaciju praktične primjene digitalne valute ili nacionalnog stablecoina i dizajn za simulaciju njenog stavljanja u promet i upotrebe pod kontrolisanim uslovima.

Potpredsjednik Ripple-a za odnose sa centralnim bankama, Džejms Valis, saopštio je da CBCG donosi viši nivo digitalne transformacije u svoju finansijsku infrastrukturu, suočavajući se sa jednim od najvećih izazova u svijetu finansija, uključujući finansijsku inkluziju.

„Ripple ima iskustva u uspješnom povezivanju različitih sistema plaćanja i zagovaranja korisnosti blokčejna za izdavanje digitalnih valuta centralne banke i rješavanje globalnih plaćanja za stotine finansijskih institucija širom svijeta. Zadovoljstvo nam je što nas je CBCG odabrala da pomognemo u pokretanju njene prve digitalne valute i daljem ispunjavanju osnovnih finansijskih ciljeva zemlje”, kazao je Valis.

Ripple je kompanija za kripto rješenja koja transformiše način na koji se svijet mijenja i kako upravlja i tokenizuje vrijednost.

Ripple-ova poslovna rješenja su brža, transparentnija i finansijski isplativija – rješavaju neefikasnosti koje su dugo definisale status quo.

Zajedno sa partnerima i širom zajednicom programera, Ripple identifikuje slučajeve u kojima će kripto tehnologija inspirisati nove poslovne modele i stvoriti prilike za veći broj ljudi.

Svakim svojim rješenjem, Ripple doprinosi održivijoj globalnoj ekonomiji i planeti, povećavajući pristup inkluzivnim i skalabilnim finansijskim sistemima, uz isticanje neutralnosti ugljenika u blokčejn tehnologiji i zelene digitalne imovine, XRP.

Na taj način ispunjava se misija izgradnje kripto rješenja za svijet bez ekonomskih granica.

