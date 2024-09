Povezivanje sa evropskim partnerima

Podgorica, Ljubljana, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednica Komore poreskih savjetnika Crne Gore (KPSCG), Marnela Marković, predstavljala je Crnu Goru na ovogodišnjoj konferenciji CFE Poreskih savjetnika Evrope, koja se održala u Ljubljani okupivši evropske stručnjake iz oblasti poreza.

“Ova prestižna manifestacija ključnih aktera iz oblasti poreskog savjetovanja omogućila je razmjenu znanja, iskustava i ideja među članovima evropskih poreskih savjetodavnih komora”, navodi se u saopštenju.

Tokom konferencije, Marković je ostvarila značajne kontakte sa predstavnicima više evropskih komora i udruženja poreskih savjetnika, uključujući Hrvatsku komoru poreskih savjetnika, Udruženje poreskih savjetnika Srbije, kao i komore iz Slovenije, Latvije, Slovačke, Italije.

Ovi susreti, kako je ocijenjeno, predstavljaju važan korak ka jačanju međunarodne saradnje i stvaranju novih prilika za razvoj poreskog savjetovanja u Crnoj Gori.

„Ovo je bila izuzetna prilika da se povežemo sa kolegama iz regiona i Evrope, razmijenimo iskustva i unaprijedimo našu praksu u oblasti poreskog savjetovanja. KPSCG se zalaže za usklađivanje sa najboljim evropskim praksama, a saradnja sa ovim institucijama je ključna za naš dalji napredak,“ kazala je Marković.

Poseban akcenat tokom konferencije bio je stavljen na nove poreske propise i izazove sa kojima se zemlje Evrope suočavaju u kontekstu digitalne ekonomije i međunarodnog oporezivanja.

Marković je, kao predstavnik KPSCG, aktivno učestvovala u diskusijama harmonizacije poreskih politika i jačanja saradnje među članicama CFE.

Pored formalnih sastanaka i panel diskusija, učesnici su imali priliku da kroz neformalne susrete dodatno prodube saradnju i razmotre mogućnosti za zajedničke projekte.

“Ostvareni kontakti, posebno sa komorama iz zemalja regiona, predstavljaju značajan potencijal za buduće inicijative i razmjenu stručnih znanja”, dodaje se u saopštenju.

Konferencija CFE Poreskih savjetnika Evrope održava se svake godine, sa ciljem unapređenja saradnje i koordinacije poreskih savjetnika širom Evrope.

“Prisustvo Crne Gore na ovakvom događaju potvrđuje opredjeljenje naše zemlje ka usvajanju i implementaciji savremenih evropskih poreskih standarda”, navodi se u saopštenju.

KPSCG je uspješno predala kompletnu dokumentaciju za prijem u članstvo CFE – Tax advisers Evrope.

“Sa ovim korakom, potvrđujemo našu posvećenost unapređenju poreskog sistema i primjeni evropskih standarda. Očekujemo zvaničan prijem u članstvo na narednoj skupštini CFE, što će dodatno osnažiti našu saradnju sa evropskim poreskim institucijama i donijeti nove mogućnosti za razvoj i reforme u ovoj oblasti”, dodaje se u saopštenju.

Učešće Marković na ovom prestižnom događaju samo je jedan od koraka ka jačanju međunarodne pozicije Komore poreskih savjetnika Crne Gore i unapređenju profesionalnog razvoja u oblasti poreskog savjetovanja u zemlji.

