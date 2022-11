Potrebno dodatno usklađivanje penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vanrednim povećanjem minimalnih penzija od 36 odsto od septembra unaprijedio se status najugroženijih penzionera, što je bilo neophodno, ali je potrebno dodatno usklađivanje i onih koje su ranije bile blizu 250 EUR, smatraju sagovornici Pobjede.

Iz Saveza udruženja penzionera su upozorili da je potrebno dodatno uskladiti i penzije koje su ranije bile blizu 250 EUR, a primaju ih korisnici sa 40 godina staža. Sličnog mišljenja je i ekonomski analitičar Mirza Mulešković, koji je kazao Pobjedi da je trebalo da se uradi i vanredno usklađivanje penzija koje su veće od sadašnje minimalne penzije, kako bi i one bile obuhvaćene povećanjem mimo redovnog usklađivanja.

Ni predlagač, odnosno Demokrate, a ni Ministarstvo finansija nijesu saopštili koliko će to povećanje koštati budžet. Ni iz Fonda penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) nijesu odgovorili na pitanje koliko to iznosi na nivou godine. Nezvanična računica pokazuje da se radi o 40 miliona EUR godišnje.

“Ipak, ovo je zakonski usklađeno rješenje i iz ugla zakonodavstva mu se može prigovoriti”, naveo je Mulešković.

On je dodao da je u vremenima krize, posebno u takvim situacijama bilo neophodno regulisati status penzionera, ali i ostalih ugroženih kategorija.

“Iako je to dodatan teret za budžet države, to je moralo da se uradi i ovo je posljedica onoga što se uradilo sa finansijama i zaradama od januara ove godine. Drastično povećanje minimalne zarade početkom godine uticalo je na inflaciju, koju je dodatno pospješio rat u Ukrajini, pa je bilo neophodno zaštititi najugroženije kategorije, u koje spadaju i penzioneri”, saopštio je Mulešković.

Tačno je, kako je rekao, da je to, kao i povećanje minimalne zarade, dovelo do uravnilovke.

“Moramo priznati da nije pravedno, iz ugla onih koji su, shodno zakonu, primali penziju veću od nove minimalne. Takvim povećanjima su u istu situaciju dovedeni oni koji su zakonski dobili minimalne i koji su imali veće penzije”, kazao je Mulešković i dodao da je teško ocijeniti da li je trebalo postepeno povećavati penzije, kad se zna da su najugroženiji oni koji su primali minimalnu penziju.

Čelnik Saveza udruženja penzionera, koji broji blizu 100 hiljada penzionera, Branko Vešović pozdravio je odluku povećanja minimalnih penzija, ali smatra da je trebalo povećati penzije i onih koji su ranije imali 250 EUR, a imaju 40 godina staža.

“Sada su male razlike u penzijama onih koji imaju 15 i 40 godina staža”, upozorio je Vešović i dodao da to treba i ispraviti, jer je Fond PIO uspostavljen na principima cjeloživotne štednje.

Iz Fonda PIO su podsjetili da je, shodno zakonu o PIO i odlukama Upravnog odbora, za sve korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja izvršeno redovno usklađivanje od 4,35 odsto, od 1. septembra.

“Takođe, u skladu sa Zakonom o PIO i Odlukom o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najnižih penzija, izvršeno je njihovo vanredno usklađivanje za 36 odsto od 1. januara i deset odsto od 1. septembra ove godine, tako da najniža penzija sada iznosi 253,61 EUR”, objašnjavaju iz Fonda PIO.

Oni su dodali da je broj korisnika minimalne penzije, nakon vanrednog uvećanja, porastao sa 16,6 na 40 hiljada ljudi, jer su do minimalne penzije od 253,61 EUR povećane sve koje su bile niže.

“Visina penzije, shodno Zakonu o PIO, ne zavisi samo od dužine staža, već i od iznosa uplaćenih doprinosa, koji su osnov za izračun penzije. Prilikom donošenja rješenja o priznavanju prava na penziju, obračun iznosa ovog prava vrši se isključivo u skladu sa Zakonom o PIO, na propisan način”, rekli su iz Fonda PIO.

Oni su naveli da prema Zakonu o PIO, naredno redovno usklađivanje penzija i drugih prava iz PIO treba da bude 1. januara.

Skupština je krajem prošle godine, na prijedlog Demokrata, usvojila izmjenu Zakona kojim se minimalne penzije, koje su tada iznosile 147 EUR, od 1. septembra povećavaju za 36 odsto retroaktivno od 1. januara. U maju su sve penzije povećane 8,15 odsto, a u septembru 4,3 odsto. Sa trećim povećanjem od deset odsto minimalna penzija će biti povećana sa 147 na 277,9 EUR.

