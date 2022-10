Potrebna veća transparentnost i monitoring

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović kazao je da ne bi imao ništa protiv bilo koje izmjene Zakona o Centralnoj banci (CBCG) koja vodi ka većoj transparentnosti i monitoringu i ponovio još jednom da je Crnoj Gori potreban novi guverner.

On je na pitanje da li će podržati predloge Demokratskog fronta (DF) o izmjenama zakona o predsjedniku i CBCG, odgovorio da još nije vidio konkretan predlog.

„Ja sam samo rekao svoj raniji stav, da mislim da bi Crna Gora trebalo da dobije novog guvernera nakon puno godina i rekao sam da CBCG krije mnoge tajne vezano za finansijske tokove koji su se dešavali u prethodnom periodu. Apsolutno ne pravim nikakvu insinuaciju da tamo ima ili nema zloupotreba. Mislim da nam je potrebna veća transparentnost i veći monitoring i mislim da su nam potrebna osvježenja“, rekao je Abazović novinarima nakon ministarskog sastanka o integraciji Roma u Vili Gorica.

Ako to ide u tom pravcu, Abazović je kazao da lično ne bi imao ništa protiv.

„Priznajem da nijesam detaljno upoznat sa tekstom. Vidio sam natpis da nešto predlažu, ali nijesam detaljno vidio šta to podrazumijeva“, dodao je Abazović.

Na pitanje da li je, u cilju te transparentnosti, načelno saglasan da ne bi trebalo da predsjednik države predlaže guvernera CBCG, Abazović je odgovorio da mi imamo sistem koji nije predsjednički, ali da smo sada, zbog kohabitacije, došli u tu situaciju da se možda nekoj instituciji daje veći značaj.

„Mi smo parlamentarna demokratija i moć je faktički u parlamentu i kod poslanika. Tako da tu ne vidim nikakav problem. Ako parlament bira vladu, tužioce, sudije, sudije Ustavnog suda, onda je logično da bira i guvernera“, zaključio je Abazović.

