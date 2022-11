Potpisali sporazum o saradnji u oblasti upravljanja kvalitetom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i Ministarstvo javne uprave potpisali su sporazum o saradnji u oblasti upravljanja kvalitetom, kojim se potvrđuje posvećenost razvoju poslovnog ambijenta i nastavak rada na podizanju svijesti preduzeća i javne uprave na uvođenju standarda.

U PKCG je obilježen Svjetski dan kvaliteta i Evropska nedjelja kvaliteta, okruglim stolom koji je organizovan u saradnji sa Ministarstvom. Tema je bila Upravljanje kvalitetom u Crnoj Gori – raditi pravu stvar.

„Cilj je unapređivanje znanja i vještina zaposlenih u privredi i javnom sektoru, te promovisanje aktivnosti institucija infrastrukture kvaliteta i uspješnih preduzeća i njihovih iskustava“, saopšteno je iz PKCG.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, istakla je da se pitanja kvaliteta ne odonose samo na direktnu proizvodnju, već i na zaštitu životne sredine, bezbjednost, informacionu sigurnost i upotrebu tehnologija koje štede resurse.

„Korisnici usluga i proizvoda, kao i druge zainteresovane strane, zahtijevaju da organizacija radi efektivno i efikasno, što u velikoj mjeri utiče na njenu reputaciju. Kvalitet pomaže biznisu da preuzme odgovornost za uticaj procesa, proizvoda i usluga na ljude i okolinu. Takođe, pomaže u fokusiranju na korisnika i predviđanju i ispunjavanju očekivanja potrošača, odnosno svih zainteresovanih strana“, kazala je Drakić.

Ona je istakla veliku važnost kvaliteta za Komoru, podsjetivši da je ta asocijacija ispunila zahtjeve međunarodnog standarda ISO 9001 i sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom, te da je prošla kroz pet ciklusa resertifikacije.

Ministar javne uprave, Maraš Dukaj, kazao je da zajedničku misiju predstavlja pružanje usluga kako privrednom sektoru, tako i građanima.

„U tom pogledu, svaki vid saradnje, koji je u funkciji primjene savremenijih standarda, više je nego dobro došao. Na kraju krajeva, vjerujem u timski rad, i vjerujem da svaki tim daje kvalitet više“, dodao je Dukaj.

On je saopštio da javna uprava predstavlja značajan činilac društvenog sistema, pa i na nivou ličnog života svakog građanina.

“Danas, sa PKCG, utvrđujemo zajednički model saradnje na oblastima koje nas na društvenom planu povezuju. Siguran sam da će ovaj model saradnje proizvesti novi kvalitet, na zadovoljstvo nas, ali i cijelog društva”, smatra Dukaj.

Predsjednik Koordinacionog odbora za kvalitet PKCG, Milan Perović, kazao je da privredna organizacija koja funkcioniše u ambijentu otvorene konkurencije, bez efektivnog i efikasnog upravljanja kvalitetom, teško može biti održiva.

„Koliko je značajan uticaj kvaliteta na razvoj privrede, još značajniji je uticaj privrede na razvoj kvaliteta. Nema kvaliteta bez privrede i privrede bez kvaliteta”, poručio je Perović.

Generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte, Marija Hajduković, smatra da osnovni preduslov za kvalitetnu javnu upravu čini razvoj novih modela primjene digitalizacije u službi građana, uz promjenu kulture i načina rada u javnoj upravi.

„Jasno je da smo u veoma izazovnom i prilično kompleksnom procesu, koji obuhvata i optimizaciju, povećanja efikasnosti poslovnih procesa i standardizacije, odnosno ujednačavanja poslovnih procesa komparativnih organizacija u javnoj upravi“, kazala je Hajduković.

Menadžer Opštine Bar, Ćazim Alković, istakao je da je dobro upravljanje kvalitetom promovisanje njegove vrijednosti, podsticanje razvoja i napretka organizacija, te pojedinaca i društva u cjelini.

“Lokalna samouprava je servis građanima“, saopštio je Alković koji je i predsjednik Društva maslinara Bar i istaknuti član Koordinacionog odbora za kvalitet PKCG.

Svjetski dan kvaliteta obilježava se od 1989. godine u cilju prepoznavanja doprinosa kvaliteta za razvoj i prosperitet društava širom svijeta, ali i za svakodnevni život i poslovanje organizacija.

Moto Svjetskog dana kvaliteta za ovu godinu je Savjest o kvalitetu-raditi pravu stvar.

PKCG, prema riječima njenih predstavnika, već dugi niz godina obilježava Dan kvaliteta kroz isticanje uspješnih dostignuća u primjeni integrisanih sistema menadžmenta u crnogorskim kompanijama, kroz promociju aktivnosti na jačanju infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori, kao i kroz diskusiju o pitanjima od značaja za domaći kvalitet.

