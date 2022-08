Potencijali Plužina bitan oslonac privrede Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Plužine sa svojim pograničnim položajem i hidro, energetskim, šumskim i agrarnim potencijalom, predstavlja bitan oslonac privrede Crne Gore, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je čestitajući rukovodstvu i građanima Dan Opštine Plužine, kazao da su, naročito u intenziviranju regionalne, prekogranične saradnje naše države, dragocjene preference opštine, čiji su infrastrukturni objekti od kapitalnog značaja za razvoj i ostalih krajeva zemlje.

„Razvoj etno, eko, planinskog i jezerskog turizma, hotelijerstva, te ulaganjem u stočni fond, mala i srednja gazdinstva i održive projekte, koji se ubrzano razvijaju u Plužinama, naročito u privatnom sektoru, sasvim su komplemetarni vizijama i strateškim planovima koje već sprovodi Vlada“, naveo je Abazović u čestitki.

Prema njegovim riječima, cilj je da na ekonomskom planu regionalno ojačamo konekcije koje su u saglasju sa državnim priotitetom – evropske integracije i članstvo u EU.

„Sjećajući se datuma oslobođenja, odajemo dužnu počast svima koji su u borbi za slobodu položili živote, svjesni činjenice da državni i građanski suverenitet i dostojanstvo nemaju cijenu“, zaključio je Abazović.

