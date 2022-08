Postavljeni temelji uspješne regionalne i međunarodne saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, bio je domaćin ili gost prilikom 30 bilateralnih međunarodnih susreta u prvih 100 dana upravljanja javnim finansijama, tokom kojih su proizašle zajedničke ideje i postavljeni temelji dalje uspješne, regionalne i međunarodne saradnje.

“Susreti sa visokim predstavnicima međunarodne zajednice, ambasadorima, ministrima finansija drugih zemalja, rukovodiocima kredibilnih evropskih i svjetskih finansijskih institucija i vodećim evropskim privrednicima, bili su prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim međunarodnim izazovima koji su otežavajući faktor u postizanju željene brzine na putu snažnijih i stabilnjih finansija, ali i razmjenu dobrih uporednih praksi”, navodi se na Facebook stranici Ministarstva finansija.

Iz brojnih otvorenih i konstruktivnih razgovora, kako se navodi, proizašle su zajedničke ideje, razmatrano je i načelno dogovoreno finansiranje kapitalnih projekata u infrastrukturi, saobraćaju i energetici i postavljeni su temelji dalje uspješne, regionalne i međunarodne saradnje.

Detaljniji uvid u sadržaj navedenih razgovora javnost je mogla da ostvari posredstvom saopštenja koja su pravovremeno objavljivana na internet stranici Ministarstva finansija.

Damjanović se, kako se navodi, između ostalog sastao sa američkom ambasadorkom Judy Rising Reinke, šeficom delegacije Evropske unije (EU), Oanom Kristinom Popom, predstavnikom ARTEC 3 D kompanije, Artyoma Yukhinom, šefom kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remonom Zakariem, predstavnicima Svjetske banke (SB), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Savjeta stranih investitora, kao i ambasadorima brojnih zemalja.

