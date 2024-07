Pošta nesmetano pruža usluge dostave međunarodnih pošiljki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pošta Crne Gore nesmetano pruža usluge dostave međunarodnih pošiljki, uključujući i one sa AliExpressa, saopšteno je iz te kompanije.

„Povodom upita u vezi sa navodima da je platforma za trgovinu putem interneta AliExpress raskinula ugovor sa Poštom, obavještavamo crnogorsku javnost da Pošta nikada nije imala zaključen ugovor sa tom platformom“, navodi se u saopštenju.

Iz Pošte su objasnili da naručivanje pošiljki preko te platforme funkcioniše nesmetano i da se dostava obavlja na isti način kao i do sada.

„Cjelokupan međunarodni poštanski saobraćaj funkcioniše nesmetano i sve pošiljke koje stižu iz inostranstva preko partnerskih poštanskih uprava uredno su dostavljene građanima i preduzećima koji su označen kao primaoci, kao što je i do sada bio slučaj“, rekli su iz Pošte.

Oni su podsjetili da se tačne i provjerene informacije u vezi sa uslugama Pošte mogu dobiti pozivom na broj 19895 ili upitom na email: [email protected].

