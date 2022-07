Portonovi veče vina okupilo brojne turiste i izlagače

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Preko 30 izlagača iz Crne Gore i regiona predstavilo je vinske proizvode brojnim turistima na događaju u rizortu Portonovi.

U petak je u tom rizortu održano drugo Portonovi veče vina i time obradovalo brojne ljubitelje vina.

Rukovoditeljka za marketing i komunikaciju Portonovi rizorta, Adrijana Husić, iskazala je zadovoljstvo na velikoj posjećenosti ovog vinskog sajma, prenosi Mediabiro.

“Izlagači su se predstavili u velikom broju i zadovoljstvo nam je da jul upravo na ovaj način završavamo. Takođe, radujemo se nekim novim događajima koji će obilježiti avgust”, poručila je Husić.

Sajam je obogatio muzički koncert zvijezde iz Splita, Gorana Karana, koji je svojim poznatim mediternaskim numerama zabavio sve prisutne.

“Ovo je prvi put da sam ovdje i zaista mogu reći da je Portonovi prekrasno mjesto. Napravljeno je da na neki način ukrasi ovu obalu i zaista izgleda svjetski”, kazao je Karan.

Brojni izlagači vina istakli su zadovoljstvo na ukazanoj prilici da se prezentuju na sajmu i time predstave svoje proizvode kako lokalnom stanovništvu, tako i brojnim turistim i posjetiocima.

Iz Portonovog rizorta najavljuju još mnoštvo interesantnih događaja koji će biti upriličeni tokom avgusta.

