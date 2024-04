Pokrenuli kampanju u cilju registracije smještaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za preduzetništvo i investicije i Turistička organizacija Glavnog grada Podgorice pokrenuli su kampanju “Poštuj zakon. Prijavi goste. Registruj smještaj u par koraka!”, kojoj su se priključile i druge lokalne turističke organizacije.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) rekli su da kampanja ima za cilj da informiše izdavaoce smještaja o značaju registracije djelatnosti, kao i prijave boravka gostiju, kako bi ih podstakla na odgovornost prema sebi i drugima.

„Pored toga što je registracija smještaja i prijava boravka gostiju zakonom obavezna, registrovan i kategorisan smještaj uliva osjećaj sigurnosti za turiste“, navodi se u saopštenju.

Turističke organizacije će pružiti svu potrebnu logističku podršku kako bi omogućili izdavaoacima da lakše i brže sprovedu registracije smještaja, te se sve detaljnije informacije o proceduri registracije mogu naći na zvaničnim stranicama lokalnih turističkih informacija.

Iz NTO su apelovali na sve izdavaoce privatnog smještaja da registruju svoje smještajne kapacitete i pohvalili akciju koju sprovode lokalne turističke organizacije.

“Ova inicijativa ima za cilj da doprinose jačanju svijesti kod izdavaoca smještaja o važnosti legalne registracije svojih objekata, kao i prijave boravka gostiju. Kroz poštovanje zakona, stvaramo odgovorno okruženje, omogućavamo siguran i kvalitetan boravak turistima, te dajemo doprinos u borbi sa sivom ekonomijom“, poručili su iz NTO.

Iz Turističke organizacije Prijestonice Cetinje, jednoj od lokalnih turističkih organizacija koja se priključila kampanji, poručili su da su benefiti od registracije privatnog smještaja mnogobrojni, počevši od saradnje sa turističkim organizacijama, turističkim agencijama i ostalom turističkom privredom.

“Registracijom se omogućava izdavaocima smještaja da na regularan način promovišu smještajne jedinice na različitim reklamnim platformama, poput booking.com, airbnb, trip advisor, expedia i trivago. Neregistrovanjem privatnog i hotelskog smještaja pospješuje se siva ekonomija, povećava broj nelegalnih izdavaoca smještaja, rizikuje prekršajna prijava i novčana kazna, što će na kraju rezultirati neplaćanjem poreza i smanjenjem direktnog prihoda od turizma”, poručili su iz TO Prijestonice Cetinje.

Iz TO Podgorica naveli su da ih raduje što se veliki broj lokalnih turističkih organizacija odazvao toj akciji, te se nadaju da će ova kampanja dati uspješne rezultate u narednom periodu.

