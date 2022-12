Pokreću program za napredak malih preduzeća u uslovima ekonomske krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glovo je pokrenuo program za mala i srednja preduzeća u maloprodajnoj i restoranskoj industriji – Glovo Local, kojim će se omogućiti digitalizacija proizvoda i usluga i pospješiti privredni rast.

U sklopu Glovo Local programa lokalna preduzeća imaju priliku da, shodno svojim potrebama, na jednom mjestu i platformi izaberu najadekvatnija rješenja za njihov biznis.

“Usluge koje su im na raspolaganju u okviru programa uključuju digitalna i operativna rješenja za sopstvene kanale i prodavnice, odnosno namjenske alate koji im pomažu da upravljaju svojim procedurama na prodajnom mjestu i razvijaju svoje poslovanje pomoću marketinških i reklamnih mogućnosti, kako bi došli do novih kupaca i povećali svoju vidljivost”, saopšteno je iz Glova.

Sve navedeno, kako su objasnili, dio je ekosistema koji počiva na mogućnostima učenja i razvoja i kao takav uključuje smjernice i podršku koji mogu biti od koristi preduzećima u procesu digitalizacije.

Izvršna direktorica kompanije Glovo za Crnu Goru, Bojana Radović, kazala je da u Crnoj Gori značajan dio njihovih partnera čine mala lokalna preduzeća u čiji potencijal snažno vjeruju.

“Svjesni smo naše uloge u pružanju podrške lokalnim preduzećima da se digitalizuju, a sa Glovo Local programom ih stavljamo u centar naše strategije, jačajući naše tehnološke i operativne napore da im donesemo bolja rješenja za unapređenje njihovog poslovanja”, rekla je Radović.

Ona je navela da im, koristeći alate koje Glovo Local pruža, mogu pomoći da dođu do više klijenata, ubrzavajući njihov put ka rastu i održivoj profitabilnosti.

“Na ovaj način otvaramo put preduzećima da se razvijaju i podstičemo lokalnu ekonomiju“, saopštila je Radović.

Glovo Local, program koji startuje na svih 25 tržišta na kojima Glovo posluje, prvi je program te vrste u Evropi, Africi i Aziji koji nudi konsolidovani portfolio usluga i rješenja za mala i srednja preduzeća koja su prilagođena njihovim potrebama.

Pokretanje programa u skladu je sa sa istraživanjem koje je Glovo sproveo na devet tržišta, a koje je pokazalo da 48 odsto predstavnika restoranske i maloprodajne industrije smatra da digitalno iskustvo njihovih kupaca postaje važnije od iskustva uživo.

Glovo je jedna od prvih multikategorijalnih aplikacija koje povezuju restorane, apoteke, prehrambene lance i prodavnice široke namjene, uključujući i kategoriju „bilo šta“, koja korisnicima omogućava da naruče što god žele u svom gradu.

Glovo je osnovan u Barseloni 2015. godine i posluje na 25 tržišta u više od 1,3 hiljade gradova u jugozapadnoj i istočnoj Evropi i Africi.

