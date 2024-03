Pokreću info-kampanju o Agrobudžetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je sve zainteresovane proizvođače da se pridruže prezentacijama ovogodišnjeg Agrobudžeta, koje će se održati po opštinama širom Crne Gore.

Odmah nakon usvajanja i objave Agrobudžeta u Službenom listu, Ministarstvo pokreće info-kampanju sa ciljem da svi poljoprivredni proizvođači dođu do pravih informacija, na vrijeme apliciraju i ostvare podršku koja im pripada.

Prezentacije će se u četvrtak održati u Rožajama, Ulcinju, Plavu, Baru, Petnjici, Kolašinu, Andrijevici, Mojkovcu, Žabljaku, Šavniku, Zeti i Tuzima.

U petak je planirano održavanje prezentacija u Bijelom Polju, Gusinju, Beranama, Cetinju, Budvi, Pljevljima, Podgorici.

Nakon prvog kruga, prezentacije će se nastaviti u drugim opštinama.

Detalji o vremenu i mjestu održavanja prezentacija u navedenim opštinama mogu se naći na linku https://www.gov.me/clanak/raspored-prezentacija-agrobudzeta-za-2024-godinu

