Podrška znanju i inovacijama za snažniji ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori su se, od kada je počeo da se uređuje sektor inovacija 2016. godine, promijenilo nekoliko vlada, ali je svaka uspjela da održi kontinuitet u uređenju tog ekosistema, saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

„One su pratile korake prethodnih i pravile dalje iskorake na tom putu“, kazala je Šćepanović izražavajući nadu da će i naredna vlada nastaviti u istom pravcu – podstičući i favorizujući inovacije koje vode u svjetliju i bolju budućnost.

Šćepanović je učestvovala na Ekonomskom forumu u Karpaču u Poljskoj na kojem je učestvovala na panelu pod nazivom Strategija pametne specijalizacije na Balkanu i u Evropi.

Na panelu je bilo riječi o stremljenju zemalja Zapadnog Balkana ka usklađivanju sa evropskim standardima u kreiranju i implementaciji politike inovacija, koja je u srcu agende ekonomskog razvoja.

„Šćepanović je predstavila put Crne Gore i dosadašnje iskustvo kada je u pitanju implementacija pametne specijalizacije, ukazujući na brojne lekcije koje je Crna Gora na tom putu naučila, a koje se, prije svega, odnose na potrebu za snažnom koordinacijom procesa i jasnom strukturom, potrebu za kontinuiranim konsultacijama u okviru fokusnih područja, boljom promocijom koncepta među građanima i centralizovanijim S3 programima“, saopšteno je iz Ministarstva.

U drugom dijelu panela, nacionalna S3 koordinatorka za pametnu specijalizaciju u Crnoj Gori, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, govorila je o daljim planovima kada je u pitanju razvoj prioriteta, implementacija S3 programa, kao i ulozi pametne specijalizacije u doba kada je ekonomska kriza opet uzdrmala svijet i sposobnosti inovacija da se prilagode novonastaloj situaciji.

Šćepanović je tokom trajanja Ekonomskog foruma bila jedan od učesnika na plenarnoj sesiji U potrazi za izgubljenim inovacijama, koja se odnosila na ulogu inovacija u savremenom društvu, značaj obrazovanja u razvoju inovacija, ulogu saradnje nauke i privrede u inovacionom procesu, te iskustvo jedne balkanske zemlje koja je mlada ekonomija po pitanju inovacija sa snažnom namjernom pridruživanja evropskoj porodici.

Šćepanović je predstavila iskustvo Crne Gore u kreiranju i implementaciji politike inovacija, ukazujući na ulogu različitih aktera u inovacionom ekosistemu, te rastuće inovacione potencijale zemlje, koji treba da pronađu svoje mjesto na globalnoj sceni.

U diskusiji sa učesnicima plenarne sesije bilo je riječi i o potencijalnim zloupotrebama tehnoloških rješenja, regularotnom ambijentu za inovacije, načinu na koji se mladi ljudi mogu podsticati da se bave inovacijama, kao i o tome kako inovacije mogu odgovoriti na aktuelne izazove u svijetu.

Ekonomski forum, koji organizuje Fondacija Institut za istočne studije, jedna je od najvećih konferencija u centralnoj i istočnoj Evropi i već 30 godina privlači pažnju političkih i ekonomskih lidera širom svijeta.

