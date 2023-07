Poboljšati socio-ekonomski status kroz investicije na sjeveru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, saopštio je da se predano radi na stvaranju uslova kako bi se poboljšao socio-ekonomski status kroz investicije države, posebno na sjeveru, u putnu i turističku infrastrukturu.

“Izdvojio bih ski centre u Rožajama, Bijelom Polju i Mojkovcu, kao i Đalovića klisuru u Bijelom Polju, kao veoma važne projekte za iskorišćavanje turističkih potencijala sjevera, što bi, u narednom periodu, moglo da bude snažan zamajac za rast privredne aktivnosti, otvaranje novih održivih radnih mjesta i poboljšanje socio-ekonomskog položaja naših građana”, kazao je Ibrahimović.

On je na panel diskusiji na temu Aktuelni socio-ekonomski izazovi u Crnoj Gori: perspektive razvoja i unapređenje biznis ambijenta, koju je organizovalo Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori uz podršku turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u podgoričkom hotelu Bristol, istakao da je veoma važan nastavak gradnje auto-puta kroz drugu dionicu, kojom bi se sjever povezao sa centrom i jugom države.

Kako je saopšteno iz Bošnjačkog vijeća, naslovnom temom bavili su se univerzitetski profesori iz ekonomske grupe predmeta, predstavnici Vlade i lokalnih samouprava, uspješni privrednici i preduzetnici iz realnog sektora, predstavnici dijaspore, privredne komore i banaka.

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Boban Melović, naveo je da pored inflacije, aktuelno socio-ekonomsko stanje determinišu i neki od sljedećih izazova – suočavanje sa izazovima sezonalnosti i nedovoljne diversifikacije privrede, nezaposlenost, visok nivo javnog duga i deficita budžeta, demografske promjene, te društvena nejednakost.

“Pored turizma, kao jednog od glavnih generatora ekonomskog rasta i zapošljavanja, postoji potreba za snažnijim razvojem drugih sektora, kao što su informacione tehnologije, poljoprivreda i industrija. Posebno treba imati u vidu potencijal sjevera i disproporcionalnost razvoja sjevera u odnosu na jug”, kazao je Melović.

On je ocijenio da je kvalitetna infrastruktura ključna za privlačenje investicija, povezivanje regiona i unapređenje poslovnog okruženja.

Na panelu posvećenom preduzetništvu i investicijama govorili su izvršni direktor kompanije EID consulting Ismail Dacić i izvršni direktor Planet rent a car, Edin Suljević.

U okviru tribine održana je i promocija knjige Anatomija biznisa: od namjere do uspjeha, na kojoj su govorili autori Aziz Šunje i Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kreator i moderator okupljanja i panel diskusije bio je predsjednik Odbora za finansije i razvoj Bošnjačkog vijeća, Sead Šahman. Skup su pozdravili predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić i koordinator kancelarije TIKE u Podgorici Abdurrahman Toprak.

Na skupu je uručeno zvanično priznanje koordinatoru TIKE u znak zahvalnosti za podšku projektima od važnosti za bošnjački narod u Crnoj Gori.

