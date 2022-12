Platiće 20 miliona u dvije transakcije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) do 15. februara treba da za imovinu Željezare Nikšić plati 20 miliona EUR u dvije transakcije, nakon čega će postati njen stoprocentni vlasnik, najavio je predsjednik borda direktora elektroenergetske kompanije, Milutin Đukanović.

“Prva transakcija u iznosu od 15 miliona EUR biće do 15. januara, i toga dana EPCG će postati vlasnik te imovine. Drugi dio, od pet miliona EUR, biće isplaćen do 15. februara”, rekao je Đukanović novinarima nakon sastanka sa vlasnicima Tosčelika.

On je objasnio da EPCG 15. januara postaje vlasnik sa određenom zabilježbom, i mogu normalno da rade i funkcionišu, a 15. februara kad se isplati još pet miliona, postaju stoprocentni vlasnici, prenose Vijesti.

“Vlasnici su se obavezali da će povući krivične i ostale prijave koje postoje protiv radnika. Isto očekujemo i od radnika”, rekao je Đukanović.

On je najavio da će EPCG formirati svoje preduzeće, ćerku firmu, koja će se zvati Željezara Solar Nikšić.

“I ta firma će startovati, početi da upravlja tom imovinom koju ćemo mi njoj dati na korišćenje već 15. januara”, rekao je Đukanović.

On je naveo da se ta kompanija neće baviti proizvodnjom čelika, već nekim drugim djelatnostima, ističući u prvi plan solarnu industriju.

“Planiran je jedan tehnološki centar i da on budu potpora solarnoj industriji. Nikšić i sama Crna Gora će postati lider u solarnoj industriji. Nadamo se da ćemo izgraditi jedan biznis plan da se u Nikšiću sastavljaju solarni paneli”, najavio je Đukanović.

On je dodao da aktivno rade na popisu imovine, njene vrijednosti, te da već imaju nacrt jednog “lijepog biznis plana”.

Đukanović je naveo da će svih 229 radnika koji su dobili otkaz u Željezari nastaviti da rade u novom preduzeća na drugim pozicijama, a očekuje da se vremenom broj radnika i poveća.

“Ovo je veliki dan za Nikšić, EPCG i čitavu Crnu Goru”, rekao je Đukanović.

Predstavnik radnika Ivan Vujović je kazao da su premijer Dritan Abazović, Đukanović i predsjednik opštine Marko Kovačević pokazali drugačije manire od onih kojih su doveli u situaciju u kojoj se nalaze danas.

“Očekujemo da svi radnici budu angažovani u novoj djelatnosti, tako da mi ne biramo koje ćemo poslove da radimo, jer je bitno samo da radimo”, rekao je Vujović.

U Nikšiću će 20. decembra biti potpisan kupoprodajni ugovor između EPCG i turskih vlasnika o imovini Željezare Nikšić.

Abazović je ranije kazao da je riješen još jedan veliki problem Nikšića i Crne Gore.

“Željezara vraćena u državno vlasništvo. EPCG će kupiti Željezaru od turske kompanije Tosyali. Uvijek smo bili i bićemo uz radnike. Hvala im na tome što su bili istrajni u ovom procesu. Nastavićemo da uvećavamo državni kapital i gradimo našu Crnu Goru”, naveo je Abazović na Telegram nalogu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS