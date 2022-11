Pad na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi pali jer se ulagači, zabrinuti zbog rasta kamata američke centralne banke, plaše usporavanja rasta kineske ekonomije zbog novih restrikcija protiv koronavirusa.

Dow Jones je oslabio 0,13 odsto na 33.700 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,39 odsto na 3.949 bodova, a Nasdaq indeks 1,09 odsto na 11.024 boda, prenosi Hrportfolio.

Ulagače je zabrinuo dalji rast broja oboljelih od koronavirusa u Kini, pa su splasnule nade u brzo popuštanje restriktivnih mjera.

U nedjelju je broj zaraženih dostigao gotovo 27 hiljada, najviše od aprila, pa su u Pekingu i nekim drugim gradovima vlasti pozvale ljude da ostanu kod kuće i postrožile mjere za ulazak u grad.

To je podržalo strahovanja od daljnjeg usporavanja ionako usporenog rasta kineske ekonomije. Splasnula je i euforija u vezi popuštanja inflatornih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i usporavanja tempa povećanja kamatnih stopa Feda.

Od centralne banke se u decembru očekuje povećanje kamata 0,5 procentnih bodova, nakon serije povećanja za 0,75 bodova. Ipak, pitanje je kako će se idućih mjeseci kretati inflacija i do kojeg će nivoa Fed povećavati cijenu novca.

Zbog toga su ulagači oprezni, na šta ukazuje mršav obim trgovanja. U ponedjeljak je na američkim berzama vlasnika zamijenilo 9,5 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obim u posljednjih 20 dana iznosio 11,9 milijardi.

I idućih se dana očekuje manji obim trgovanja jer se bliži četvrtak i praznik Dan zahvalnosti, koji mnogi ulagači obično povežu s vikendom.

I na evropskim berzama su cijene dionica pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,12 odsto na 7.376 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,36 odsto na 14.379 bodova, a pariski CAC 0,15 odsto na 6.634 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS