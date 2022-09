Pad indeksa u nesigurnom trgovanju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Berzanski indeksi na Wall Streetu u ponedjeljak su porasli, nakon oštrog pada prošle sedmice, a trgovalo se nesigurno dok se čekaju odluke i poruke američke centralne banke o kamatnim stopama.

Dow Jones je ojačao 0,64 odsto na 31.019 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,69 odsto na 3.899 bodova, a Nasdaq indeks 0,76 odsto na 11.535 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su prošle sedmice zabilježili najveći pad od juna, indeksi su u ponedjeljak nadoknadili dio gubitaka, ali se trgovalo oprezno. Na to ukazuje slab obim trgovanja. Vlasnika je zamijenilo samo 9,58 miliona dionica, što je šesti najmanji dnevni obim ove godine.

To je posljedica nesigurnosti ulagača po pitanju povećanja kamatnih stopa američke centralne banke. Većina analitičara očekuje da će čelnici Feda na dvodnevnoj sjednici, koja završava u srijedu, ponovo, treći put u nizu, povećati ključne kamate 0,75 procentnih bodova.

Ipak, nakon što su prošle sedmice podaci pokazali da je u avgustu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) inflacija bila viša od očekivanja, špekuliše se da bi Fed mogao povećati kamate za cijeli procentni bod.

Ulagači se plaše da bi se inflacija mogla zadržati na visokim nivoima duže nego što se očekivalo, što bi primoralo Fed na zaoštravanje monetarne politike i u idućoj godini.

To bi moglo odvesti ekonomiju u dublju recesiju. Tehnički je američka ekonomija već uronila u recesiju, s obzirom da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, ali zasad je ta recesija plitka.

Loše na tržište kapitala utiče i usporavanje rasta globalne ekonomije, na šta su prošle sedmice upozorili Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.

Iz tih su razloga na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,62 odsto na 7.236 bodova, a pariski CAC 0,26 odsto na 6.061 bod. Frankfurtski DAX ojačao je 0,49 odsto na 12.803 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS