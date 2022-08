Pad berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su berzanski indeksi pali i u utorak, treći dan zaredom, jer se tržište još nije smirilo nakon oštre retorike predsjednika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella o inflaciji i kamatnim stopama.

Dow Jones skliznuo je 0,96 odsto, na 31.790 bodova, dok je S&P 500 pao 1,1 odsto, na 3.986 poena, a Nasdaq indeks 1,12 odsto, na 11.883 boda, prenosi SEEbiz.

S&P 500 izgubio je više od pet odsto od petka, kada je Powell poručio da je potrebna oštra monetarna politika kako bi se inflacija stavila pod kontrolu.

A to, kazao je, znači sporiji rast ekonomije, slabije tržište rada i ‘nešto boli’ za građane i kompanije. Istaknuo je i da nema brzog lijeka protiv rasta cijena.

To je na tržištu izazvalo strahovanja da će Fed povećati kamate više nego što se očekivalo i da će razdoblje povišenih kamata potrajati duže nego što se očekivalo.

Međutim, posljednji podaci pokazuju da zaposlenost u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje raste, a nakon pogoršanja u junu i julu, u avgustu se poboljšalo i povjerenje potrošača.

A to bi moglo podržati jačanje inflacionih pritisaka i argumente Feda o agresivnom zaoštravanju monetarne politike.

„Oni moraju oslabiti tržište rada, a kako će to učiniti – moraće povećati kamate i učiniti da stvari postanu skuplje kako bi se potrošači povukli, potražnja oslabila, a dio radnika otpustio”, kazao je parter u firmi Kace Capital Advisors, Ken Polcari.

Fed je od marta podignuo kamate 2,25 postotnih bodova, a dodatno će ih povećati i na sjednici u septembru.

Prema procjenama na tržištu novca, postoji više od 70 odsto izgleda da će Fed u septembru kamate povećati 0,75 postotnih bodova. Procjenjuje se, takođe, da bi do kraja godine mogle iznositi 3,7 odsto.

A dalje zaoštravanje monetarne politike dodatno će usporiti rast ekonomije, koje je ionako tehnički u recesiji, s obzirom na to da je blago palo dva tromjesečja zaredom na kvartalnom nivou.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su pale, a najviše u energetskom sektoru jer su cijene nafte pale više od pet odsto zbog strahovanja trgovaca da će usporavanje rasta ekonomija oslabiti potražnju za ‘crnim zlatom’.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,88 odsto, na 7.361 bod, a pariski CAC 0,19 odsto, na 6.210 bodova. Frankfurtski DAX ojačao je 0,53 odsto, na 12.961 bod.

