Oprez na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno, jer ulagači ne žele da rizikuju uoči novog povećanja kamata američke centralne banke i poslovnih izvještaja niza tehnoloških divova, pa su berzanski indeksi zabilježili tek blage pomake.

Dow Jones ojačao je 0,28 odsto na 31.990 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,13 odsto na 3.966 poena. Nasdaq indeks oslabio je 0,43 odsto na 11.782 boda.

Blage oscilacije indeksa posljedica su opreza ulagača uoči dvodnevne sjednice čelnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), koji će sjutra, kako se očekuje, ponovno povećati ključne kamatne stope za 0,75 procentnih poena, prenosi Hina.

Kako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim vrijednostima u više od 40 godina, Fed je od marta na svakoj sjednici povećao kamate, a to dovodi do usporavanja rasta američke privrede.

Ulagači se plaše da bi ekonomija čak mogla uroniti u recesiju.

Stoga će ove sedmice u fokusu biti i podaci o američkom bruto domaćem proizvodu (BDP) u drugom tromjesečju.

Očekuje se blagi rast na kvartalnom nivou, no nikoga ne bi iznenadilo da se pokaže da je ekonomija pala na kvartalnom nivou drugo tromjesečje zaredom, što bi značilo da je najveća svjetska privreda u recesiji.

Uz to, ove sedmice se očekuje i objavljivanje poslovnih izvještaja. Kvartalne rezultate objaviće oko 170 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, među kojima, tehnološki divovi, kao što su Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon.com.

Do sada je izvještaje objavilo više od 100 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, pri čemu je njih oko 75 odsto ostvarilo veću zaradu nego što se očekivalo.

U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su kompanije iz sastava S&P 500 indeksa u drugom tromjesečju ostvarile 6,1 odsto veću dobit nego u istom prošlogodišnjem periodu.

„Tržište je trenutno u fazi čekanja da se svi ovi događaju raspletu”, kazao je strateg u firmi JonesTrading, Michael O’Rourke.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,41 odsto na 7.306 bodova, a pariski CAC 0,33 odsto na 6.237 poena. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,33 odsto na 13.210 bodova.

