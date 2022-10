Odobrili Bugarski program za konkurentnost i inovacije

Sofija, (MINA) – Evropska komisija (EK) odobrila je Bugarski program za konkurentnost i inovacije u preduzetništvu kojim će, do 2027. godine, isplatiti 1,49 milijardi EUR, saopštili su iz Predstavništva EK u toj državi.

Program podržava bugarske firme u pogledu inovativnosti, digitalizacije i učinkovitog korištenja resursa.

Kako prenosi Bugarska novinska agencija (BTA) više od 85 odsto proračuna programa, odnosno 1,28 milijardi EUR, usmjereno je na male i srednje usluge.

Glavni ciljevi programa su postizanje pametnog i održivog rasta bugarske privrede, kao i industrijska i digitalna transformacija te države.

Ostali prioriteti uključuju razvoj i jačanje kapaciteta za istraživanje i inovacije kao i uvođenje naprednih tehnologija, poticanje održivog rasta, otvaranje radnih mjesta, globalizaciju i konkurentnost, kao i prelazak na cirkularnu i energetski učinkovitu privredu.

Aktivnosti koje će biti podržane u sklopu programa su: podrška inovacijama startapova /startup/ i preduzeća iz domena visoko-tehnoloških industrija, podsticanje digitalizacije, podrška uvođenju energetski učinkovitih tehnologija.

U sklopu programa planirana je pomoć malim i srednjim preduzećima u uvođenju tehnologija za efikasno korištenje prirodnih resursa, povećanje procenta recikliranja kao i podsticanje partnerstva i razmjene dobrih praksi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS