Očekuje se nastavak rasta turističkog prometa iz Velike Britanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavlja crnogorsku turističku ponudu na Svjetskoj berzi putovanja /World Travel Market/ (WTM) u Londonu, sa čijeg tržišta se očekuje nastavak rasta turističkog prometa.

Delegaciju Crne Gore predvodi ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, koji je kazao da je veliko zadovoljstvo predstaviti ponudu Crne Gore na jednoj od najvećih turističkih berzi u svijetu turizma, gdje je prisutna kompletna turistička privreda svijeta.

„Ovo je šansa da Crna Gora predstavi svoju ponudu, ujedno steknemo nove kontakte i uspostavimo nove relacije i da, u narednu turističku godinu uđemo sa boljim potencijalom. Ovo je prilika da predstavimo Crnu Goru na značajnom i prestižnom tržištu kao što je britansko, čiji su turisti neophodni Crnoj Gori“, poručio je Đurović.

NTO ponudu predstavlja u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom.

Štand Crne Gore posjetio je ministar turizma Saudijske Arabije, Ahmed bin Aqil al-Khateeb sa delegacijom, koji je tom prilikom iskazao pozitivne stavove u vezi promocije Crne Gore na sajmu.

Tokom sajma WTM u Londonu, koji je počeo u ponedjeljak i traje do sjutra, predstavnici NTO održavaju preko 50 sastanaka sa predstavnicima turoperatora, avio kompanija, medija i drugih relevantnih kompanija dominantno iz Velike Britanije, ali i i sa drugih tržišta.

Aleksandra Maksimović iz NTO kazala je da, imajući u vidu rastuće trendove kada je u pitanju turistička posjeta ostvarena sa tržišta Velike Britanije u ovoj godini, kao i potencijal i najave za naredne turističke sezone, NTO je intenzivirala promociju na ovom tržištu.

„U nizu planiranih promotivnih aktivnosti učešće na svjetskoj turističkoj berzi World Travel Market u Londonu, je svakako jedna od značajnih, ne samo kada je riječ o promociji u Velikoj Britaniji, već i uopšte kada je riječ o promociji destinacije, budući da predstavlja mjesto susreta glavnih aktera turizma iz cijelog svijeta“, navela je Maksimović.

Ona je kazala da o značaju događaja i nivou učesnika govori i činjenica da se tokom londonske turističke berze tradicionalno održava Ministarski samit, u saradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom pri Ujedinjenim Nacijama (UNWTO) i Svjetskim Savjetom za turizam i putovanja (WTTC), a ove godine na temu Promišljanje turizma.

„U fokusu promocije Crne Gore je predstavljanje ukupne turističke ponude destinacije za predstojeću zimsku i narednu ljetnju turističku sezonu, kao i specijalnih paketa koje su hotelijeri iz Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i Privrednom komorom Crne Gore, formirali za duži boravak u Crnoj Gori tokom zimskih mjeseci“, rekla je Maksimović.

Prema njenim rjiečima, interesovanje britanskih medija i turoperatora za našu destinaciju, iskazano na ovom sajmu, je veliko, a posebnu pažnju privlače noviteti u ponudi, kao što su otvaranje novih hotela renomiranih hotelskih brendova u Crnoj Gori i novih avio linija sa ovog tržišta u narednoj godini, te se očekuje nastavak rasta pozitivnih turističkih trendova.

Novina je da je avio kompanija Jet2.com i turoperator Jet2holidays za narednu sezonu najavila uvođenje letova iz Mančestera za Tivat, dva puta nedeljno u periodu od 1. maja do 30. oktobra, što će uz postojeću cjelogodišnju liniju Ryanair-a i sezonske linije easyJet-a i Wizzair-a, dodatno unaprijediti povezanost sa Londonom i Mančesterom i doprinijeti rastu turističkog prometa iz Velike Britanije u narednoj sezoni.

Predstavnik te kompanije, Ian Doubtfire, kazao je da je zadovoljan zbog pomenute saradnje i uvođenja novog leta ka Crnoj Gori.

“Jako se radujem što će naši korisnici konačno imati direktan let iz Mančestera. Prema našem planu, oko 20 hiljada putnika iz Velike Britanije putovaće direktnim letom do Crne Gore. Ovo je sjajan početak saradnje, i nadam se da će se još više unaprijediti”, rekao je Doubtfire.

Štand Crne Gore posjetio je i novoimenovani ambasador Crne Gore u Londonu, Bojan Šarkić sa saradnicima.

Potvrda unaprijeđenog imidža Crne Gore kao turističke destinacije na tržištu Velike Britanije, je i nominacija za najpoželjniju evropsku destinaciju u ovoj godini, od čitalaca prestižnog britanskog magazina Wanderlust Reader Travel Awards 2022. Riječ je o najstarijem britanskom magazinu koji je posvećen putovanjima, sa posebnim fokusom na održivi turizam, i jednom od najuticajnijih kada je u pitanju odluka Britanaca o izboru sledeće destinacije za putovanje.

Na sajmu u Londonu, pored NTO svoju ponudu predstavljaju nacionalna avio kompanija Air Montenegro, Aerodromi Crne Gore, lokalne turističke organizacije Budve, Bara, Kotora, Podgorice i Tivta, hotelske grupacije Budvanska rivijera i Montenegro Stars, hoteli Chedi Lustica Bay, Blue Kotor Bay, Vila Geba, kao i turističke agencije Gold Travel, Montenegro Tourist Service, Venn tour i Talas M.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS