NP Durmitor u top sedam najljepših mjesta za hiking u Evropi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prestižni britanski magazin o putovanjima, Conde Nast Traveller, je u svom online izdanju objavio listu top sedam najljepših mjesta za hiking u Evropi, među kojima se nalazi i Nacionalni park (NP) Durmitor.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) su saopštili da se među najljepšim mjestima za hiking, koja se nalaze u Engleskoj, Poljskoj, Portugalu, Turskoj, Irskoj i Španiji, našao i NP Durmitor, za koji se navodi da posjeduje zadivljujuće prirodne ljepote.

„Svaki pokušaj da se Durmitor opiše vodio bi do jedne činjenice, a to je zapanjujuća prirodna ljepota. Sa 48 vrhova koji dostižu visinu i više od dvije hiljade metara i centralni dio – Nacionalni park, koji je proglašen kulturnom baštinom od strane UNESCO-a, budi maštu“, navodi se u članku.

Za razliku od velikih gužvi na crnogorskom primorju, turisti mogu na Durmitoru uživati u prirodi i tišini, te imati fantastičan odmor.

„Da biste osjetili prave čari nacionalnog parka, morali biste da provedete najmanje jedan ili dva dana u planinarenju po njegovim vrhovima i istraživanju njegovih kristalnih jezera. Vjerovatno će vam biti teško da odlučite kojom stazom da krenete, jer su mnoge od njih zaista spektakularne“, piše u članku.

Časopis Conde Nast Traveller preporučuje uspon na vrh Prutaš na 2,39 hiljada metara nadmorske visine i hiking stazom Škrka, tokom koje se može uživati u pogledu na brojna jezera, planine i šume u centralnom dijelu masiva Durmitor.

Conde Nast Traveller sa dva miliona pregleda online izdanja, oko 140 hiljada čitalaca po štampanom izdanju i tri miliona pratilaca na društvenim mrežama, predstavlja jedan od najpoznatijih magazina iz oblasti putovanja.

Dio je medijske grupe Conde Nast koja posjeduje više prestižnih publikacija i medija među kojima su i Vogue, Vanity Fair, Reddit, Brides, Glamour, Golf Digest i drugi.

Članak je dostupan na sledećem linku: https://www.cntraveller.com/article/hiking-in-europe?uID=215e7c9993f0aa7083a3d818a44dbf59030424b1266b5a5760959d00fa105df7&utm_campaign=newsletter_tuesday&utm_source=newsletter&utm_brand=cnt&utm_mailing=CNT_NEWS_Daily_081122&utm_medium=email&utm_term=tr_news_cnt_daily

