NP Biogradska gora obara rekorde posjete

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Biogradska gora je od otvaranja 29. aprila, posjetilo 31,12 hiljada turista, 7,5 hiljada više nego prethodine godine, saopštila je direktorica Marija Dulović.

U NP Biogradska gora su ubijeđeni da će ova ljetnja sezona premašiti rekordnu iz 2019. godine, prenosi Media biro.

Kada je riječ o strukturi gostiju, veliki je broj domaćih, ali i stranih turista.

Dulovuć je kazala da je na dan otvaranja prioritetne dionice auto-puta Princeza Ksenija zabilježena rekordna posjeta stanovnika Podgorice. U odnosu na druge strance, organizovane grupe iz Izraela prednjače, dok nakon njih slijede gosti iz regiona.

Ponudu NP čine šetnja edukativnim stazama oko Biogradskog jezera, plovidba čamcima i kajacima, sportski ribolov, vožnja bicikla, interesantni detalji u Centru za posjetioce, kao i suvenirnica.

“Cijene su na nivou minulih godina. Ulaznica za odrasle iznosi tri EUR, dok je za djecu do 15 godina i osobe sa invaliditetom ulaz besplatan. Imamo fenomenalnu ponudu na nivou svih pet nacionalnih parkova u Crnoj Gori. To je godišnja ulaznica od 13,5 EUR koja obuhvata neograničen broj posjeta”, navela je Dulović i dodala da je trenutno aktuelna kampanja Sportsko ljeto u nacionalnim parkovima.

Nakon manifestacije Fly fishing, koja je održana 17. jula i koja obuhvata takmičenje u mušičarenju, 6. avgusta se očekuje Bjelasica Ultra Trail ili Trka tri jezera. Riječ je o planinskom maratonu namijenjenom profesionalnim i rekreativnim takmičarima, kao i svim ljubiteljima prirode.

2Prvi put u istoriji parka, 6. avgusta u osad sati, otvoriće se Korifej teatar, gdje će se odigrati predstava Hasanaginica, koju izvodi Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja”, kazala je Dulović.

Ona se osvrnula i na problem poniranja Biogradskog jezera o kojem svjedoči i nizak nivo vode. Taj problem se rješava uz pomoć Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, koje je naručilac projekta sanacije Biogradskog jezera.

“Stručno gledano, jezero je u pretposljednjem stadijumu i njegovo nestajanje može trajati i stotinama godina. Trenutno smo svjedoci da je nivo jezera u odnosu na prethodnu godinu znatno niži, a razlog tome su nepovoljne hidrološke prilike”, objasnila je Dulović.

Ona dodaje da je završena prva studija rehabilitacije jezera i da se samo jezero suočava sa tri problema.

“Prvi problem su ponori, drugi veliki mulj i nanos koji donose rijeka i potok, a treći erozija desne obale Jezerštice. Saniranjem jednog dijela problema nijesmo spasili jezero, prosto je potrebno da se sva tri problema adekvatno riješe, kako bi se sačuvao ovaj prirodni dragulj”, saopštila je Dulović.

