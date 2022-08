Nove investicije i dobri turistički parametri

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dolazak novih investicija, dobri parametri turističke sezone, veća zaposlenost i životni standard građana obilježili su, prema riječima premijera Dritana Abazovića, 100 dana rada Vlade.

On je na konferenciji za novinare kazao da su stigle nove investicije.

„Stigao je Artec 3D, a potpisan je ugovor za hotel Galeb. Danas je data saglasnost za hotel od pet zvjezdica na Velikoj plaži. Stigla je fabrika koja će proizvoditi alkoholna pića u Nikšiću, a tu je i fabrika čipsa u Tuzima“, rekao je Abazović.

On je naveo da saglasnosti postoje i za početak rada Adriatic 42, odnosno u oktobru se očekuje dolazak megajahti i kruzera sa najvećim dokom u Evropi.

„Programi ekonomskih reformi su nastavljeni bez restrikcija i nije se ušlo u katovanje primanja, pri čemu povećavamo penzije u Crnoj Gori“, naveo je Abazović.

On je kazao da od 1. septembra ide novi režim za penzije i jednokratna pomoć za preko 100 hiljada penzionera, davanja za dječiji dodatak i razna socijalna davanja.

„Spremno je da svaka opština može da konkuriše sa milion EUR projektom, pri čemu je obećana dodatna pomoć sjeveru“, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, sezona ide jako dobro, a parametri nijesu daleko od rekordne 2019.

„U kontekstu globalne krize koja postoji, ovo je ostvarenje jako veliko. Iako smo izgubili tržišta Rusije i Ukrajine, dobrom strategijom i novim tržištima za sada se to kompenzuje“, objasnio je Abazović.

On je naveo da se otvaraju nove važne turističke destinacije, kao i da je sjever mnogo više atraktivan nego ranije.

„Crna Gora je u ovom trenutku puna i ne postoji saobraćajnica u kojoj se sada lako odvija saobraćaj“, dodao je Abazović.

On je podsjetio da je otvoren auto-put, a radiće se i na drugim putnim pravcima.

Abazović je kazao da je od formiranja Vlade krajem aprila broj zaposlenih 13 hiljada viši.

„Na kraju jula, po procjenama, biće oko 23 hiljade ljudi više nego kad smo preuzeli Vladu. U julu prošle godine broj zaposlenih je bio 190 hiljada ili 50 hiljada manje nego sad. To je ona priča da se ne bavimo ekonomijom“, naveo je Abazović.

Kada je riječ o prihodima Uprave prihoda i carina (UPC), u odnosu na isti period prošle godine naplata prihoda je 27 miliona EUR ili pet odsto veća, a plan budžeta premašen 18 miliona ili četiri odsto.

„Jako mi je važno da govorim o stranim direktnim investicijama. Prošle godine od januara do maja bilo je 290 miliona, a ove godine 490 miliona EUR. Odnos sa investitorima je nikad bolji, kao i odnos sa privrednicima“, precizirao je Abazović.

On je, govoreći o životnom standardu, kazao da imamo najnižu cijena goriva u reigonu, nula odsto PDV na hljeb, a Ministarstvo finansija pomoglo je da se koriguju cijene i za ostale namirnice i da se inflacija nešto manje osjeća.

„Bankarski sektor nikad nije bio likvidniji otkad postoji, dok, kada je riječ o energetici, vjerovatno ćemo se na jesen suočiti sa krizom. Međutim, u Crnoj Gori niko nije počeo nikakvu specijalnu restrikciju niti je promijenio svoj životni stil“, dodao je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da državnoj kasi fali novca i da je prethodna Vlada stvarala lažnu sliku o javnim finansijama.

“Ne samo zbog Fonda zdravstva kojem nedostaje 65 miliona EUR, Fonda PIO kojem nedostaje 25 miliona EUR, i drugih potrošačkih jedinica, nama je ostavljena dubioza od 170 miliona EUR u državnoj kasi”, kazao je Damjanović.

On je podsjetio da je Vlada donijela odluku o smanjenju akciza na gorivo za 40 odsto, pa potom i 50 odsto, navodeći da je državna kasa po tom osnovu izgubila više od deset miliona EUR u ovih 100 dana.

“Mi to smatramo ne izgubljenih deset miliona, no ustupljenih privredi i građanima”, poručio je Damjanović.

S druge strane, kako je podsjetio, odmah su u saradnji s parlamentom primijenili mjere koje se tiču smanjenja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na osnovne životne namirnice.

“Taj negativni efekat je do sada više od pet miliona EUR, ali i to smatramo ustupljenim prihodima građanima”, naveo je Damjanović.

