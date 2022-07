Novac turskom investitoru biće isplaćen do srijede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investitor Miodrag Daka Davidović trebalo bi da u srijedu isplati novac turskom investitoru, kako bi mogao da se nastavi proces preuzimanja Željezare Nikšić.

On je, nakon sastanka sa premijerom Dritanom Abazovićem, resornim ministrima i predstavnicima radnika u Kabinetu predsjednika Vlade u Podgorici, kazao da treba da sklopi posao sa najvećom firmom u svijetu koja se bavi proizvodnjom alkohola i da će sav novac od transakcije uložiti u fabriku.

Davidović je, u izjavi koja je emitovana na Facebook stranici Abazovića, saopštio da njegova ideja nije da uđe u dil sa državom, niti da država uđe u vlasniku strukturu, već da Željezara krene samostalno i sa njegovim partnerima iz inostranstva.

To je, kako je rekao, nešto na šta će moći da računaju već od srijede.

“U ponedjeljak dolazi najveća firma u svijetu koja se bavi proizvodnjom alkohola i koja će investirati u Nikšić i zaposliti novih 300 radnika. To je za našu firmu ogroman pomak, ali i za Crnu Goru i Nikšić. Sve što napravimo u toj transakciji spremni smo da uložimo u Željezaru, iako je to za nas veliki rizik”, rekao je Davidović.

Abazović je kazao da će Davidović, u skladu sa svojim biznis planom, u toku naredne sedmice pokušati da izvrši obaveze prema turskoj firmi i “otvori prozor za preuzimanje Željezare”.

On je istakao da država ne želi da ostavi Željezarce na cjedilu i da su za to da se proizvodnja vrati i pomogne investitoru.

“Mislim da smo blizu konačnog rješenja. Biće tu administrativnih peripetija i prepreka i biće potrebno određeno vrijeme da se naprave nekolike aktivnosti koje se odnose na obaveze države. Činimo sve što možemo u dinamici koja je jako brza i idemo ka rješenju”, kazao je Abazović.

On je rekao da žele da maksimalno učine sve da što prije vrate proizvodnju u Željezari i da radnici budu na svojim radnim mjestima.

Radnici Željezare stupili su u štrajk glađu na krovu fabrike, nakon što im je na sastanku sa ministrom ekonomije i turizma, Goranom Đurovićem saopšteno da Evropska komisija (EK) traži studiju izvodljivosti za pet miliona EUR pomoći, na osnovu koje bi država kupila udio u fabrici.

Oni su tražili da se sastanu sa Abazovićem.

Abazović je sinoć nakon ponoći iz Rožaja, gdje je govorio na manifestaciji Dani dijaspore, došao u Nikšić da razgovara sa njima i predložio da se sastanak održi danas, što su radnici prihvatili.

Davidović želi da kupi Željezaru od turske Tosyali grupe i već pregovara sa njima. Turski partner traži 20 miliona EUR, a Davidović je pristao da plati 15 miliona, dok bi država učestvovala sa preostalih pet miliona.

