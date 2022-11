Nijesu mogli zakonito povećati cijenu struje više od šest odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda ove godine nije mogla zakonito da poveća cijenu električne energije više od šest odsto, pa su tvrdnje da je njihov menadžment građanima uštedio 650 miliona EUR ozbiljne manipulacije sa kupcima, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku (REGAGEN).

Oni su Pobjedi kazali da je Zakon o energetici zaštitio domaćinstva i male kupce od drastičnih skokova cijena u ovoj godini, te da EPCG nije mogla uštedjeti stotine miliona EUR nepovećavanjem cijene struje jer građani toj mjeri nijesu mogli biti izloženi na zakonit način.

“Radi tačnog informisanja javnosti, ističemo da je Zakon o energetici obezbijedio zaštitu kupcima koji pripadaju kategoriji domaćinstva i mali kupci, dajući ovlašćenje REGAGEN-u da donese odluku kojom se snabdjevaču postavlja ograničenje rasta cijena električne energije za ove dvije kategorije kupaca i to najviše šest odsto u odnosu na cijenu primijenjenu u prošloj godini”, rekli su iz REGAGEN-a.

Oni su naveli da je domaćinstvima i malim kupcima, koji imaju najveći udio u domaćoj potrošnji, EPCG za devet mjeseci ove godine fakturisala 101,7 miliona EUR.

“Da je EPCG iskoristila mogućnost povećanja cijena u zakonom definisanim granicama, od kupaca iz navedenih kategorija, pri istoj potrošnji, fakturisala bi 104,7 miliona EUR. Čak ni ova tri miliona EUR prihoda kojih se EPCG implicitno odrekla zadržavajući istu cijenu električne energije za domaćinstva i male kupce ne bi predstavljali „uštedu za građane Crne Gore“ ukoliko ova kompanija, koju posjeduju građani, bude u ovoj poslovala sa negativnim rezultatom, čiji bi teret snosili građani”, rekli su iz REGAGEN-a.

Izjave čelnika EPCG da su građane “spasili” za 650 miliona EUR time što im u ovoj godini nijesu povećali cijene, u REGAGEN-u su ocijenili kao manipulacije koje bi mogle da štete razumijevanju elektroenergetskog sektora, kupcima i cjelokupnoj privredi u Crnoj Gori.

“Dužni smo da javnost Crne Gore informišemo o činjenicama u vezi sa “poklonom” menadžmenta EPCG. Smatramo da se radi o veoma ozbiljnoj manipulaciji sa kupcima, te da su motivi političke prirode, budući da se u prvom planu ističe poređenje “starog” i “novog” rukovodstva u elektroenergetskom sektoru”, ocijenili su u REGAGEN-u.

