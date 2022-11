Neophodne reforme u energetskom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSNESS) – Regulacije, modaliteti poslovanja i tržište električne energije su polja na kojima su reforme neophodne, te će saradnja sa međunarodnom zajednicom značajno doprinijeti tom procesu na putu ka unapređenju energetskog sektora, ocijenio je državni sekretar za energetiku, Admir Šahmanović.

On je u Ministarstvu kapitalnih investicija razgovarao sa predstavnicima energetskih preduzeća, odnosno Elektroprivrede (EPCG), Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTTE), Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Crnogorske berze električne energije (BELEN), Uprave za ugljovodonike i Privredne komore o mehanizama prevazilaženja sve izvjesnije energetske krize, izmjena u pravcu redefinisanja cjenovne politike i djelovanja ka kategorijama ranjivih kupaca, kako bi se očuvala stabilnosti energetskog sektora i što manjeg opteretili građani.

“Raduje intenziviranje daljih razgovora u momentu kada je energetska kriza sve izvjesnija, a Crna Gora jedina u regionu i šire koja nije uvela mjere koje bi prouzrokovale teret na račun njenih građana. Regulacije, modaliteti poslovanja i tržište električne energije su polja na kojima su reforme neophodne, te će saradnja sa međunarodnom zajednicom značajno doprinijeti tom procesu na putu ka unapređenju energetskog sektora, što je naš primarni cilj”, rekao je Šahmanović.

On je dodao da će dio finansijske pomoći koju je EU opredijelila za zemlje Zapadnog Balkana, kako bi se lakše prebrodila energetska kriza, svakako predstavljati značajan mehanizam podrške Crnoj Gori u globalno izazovnim vremenima.

“Važno je napomenuti da se, u saradnji sa Evropskom komisijom, planira izrada Akcionog dokumenta kojim će se definisati vidovi podrške, odnosno subvencija najugroženijim kategorijama stanovništva u vidu plaćanja računa za električnu energiju”, rekao je Šahmanović.

On je naveo da će se kroz taj vid saradnje definisati stvaranje uslova za optimalno funkcionisanje tržišta električne energije, podrška infrastrukturnim projektima, sa akcentom na izgradnju gasovoda, gasnih termoelektrana, kao i unapređenje skladišnih kapaciteta naftnih derivata, te izradu Studije za izgradnju vjetroelektrana na moru.

Predstavnici energetskih preduzeća izrazili podršku i spremnost da se razgovori nastave, a sa druge strane saopštili da računaju na državu i njenu podršku energetskom sektoru u pogledu uzimanja učešća u prevazilaženju energetske krize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS