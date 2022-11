Neophodna priprema privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) spremna je za implementaciju programa ovlašćenih privrednih subjekata (AEO) u praksi, ali je neophodno da i privreda bude spremna, kako bi ostvarili zajedničke benefite, saopštio je vršilac dužnosti direktora te institucije, Vladimir Bulajić.

“Zbog toga kontinuirano promovišemo ovaj institut, kako bi pojasnili koje uslove privredni subjekti moraju ispuniti da bi dobili status koji predstavlja najviši stepen partnerstva između carine i privrede”, kazao je Bulajić na regionalnoj AEO konferenciji – Unapređenje programa AEO u regionu – prihvatanje kulture digitalnih podataka u cilju stalnih poboljšanja, bolje transparentnosti, jačeg partnerstva i otpornosti, koja se održava u Beogradu.

Bulajić je kazao da predstavljaju i benefite koji proizilaze iz ovog statusa, koji su brojni i uključuju međunarodno priznatu pouzdanost firme, brži transport robe do odredišta, olakšice u vezi sa carinskim postupcima i carinskom kontrolom.

“U svemu ovome imamo podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koji angažovanjem međunarodnih eksperata pruža dodatnu podršku privrednim subjektima u Crnoj Gori da se pripreme za apliciranje za dobijanje ovog statusa“, rekao je Bulajić, koji je bio jedan od panelista na High level panelu, koji je organizovan na temu Korišćenje analitike podataka za unapređenje AEO programa, na kom su učestvovali direktori carinskih uprava iz regiona.

Konferencija je organizovana u okviru projekta Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji, koji finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a sprovodi ga GIZ.

Konferencija okuplja goste visokog ranga iz državnih uprava i kompanija, kako bi razgovarali o najboljim globalnim, EU i regionalnim praksama u vođenju AEO programa i kako bi ispitali potencijalne mogućnosti za podizanje trgovinskih olakšica u regionu na viši nivo.

Uz prisustvo regionalnog udruženja AEO i carinskih uprava CEFTA-e, tokom konferencije je organizovan i dodatni sastanak, koji je imao za cilj zajedničko sagledavanje i razumijevanje trenutne situacije, umrežavanje i definisanje obaveza u smislu jačanja javno – privatne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS