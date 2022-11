Neophodan dijalog u cilju postizanja dogovora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U odnosu između predstavnika Crnogorskog Telekoma i Sindikata te kompanije neophodan je dijalog u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, u cilju postizanja dogovora značajnog za obje strane, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović.

Adrović je kazao da bi postignuti dogovor doveo do prevazilaženja trenutne situacije, što je u interesu građana i kompanija koje posluju na teritoriji Crne Gore.

Adrović i njegovi saradnici sastali su se sa izvršnim direktorom Crnogorskog Telekoma Stjepanom Udovičićem, direktorom Sektora za korporativna i pravna pitanja Pavlem Đurovićem, direktoricom Sektora za ljudske resurse Slađanom Kalezić i rukovodstvom Unije poslodavaca (UPCG).

“Na sastanku je bilo riječi o štrajku zaposlenih u Crnogorskom Telekomu i problemima između zaposlenih i menadžmenta te kompanije”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Udovičić je kazao da pregovori menadžmenta sa čelnicima Sindikata traju više od godinu i da, uprkos namjeri da dijalogom rješe otvorena pitanja, nijesu uspjeli da postignu dogovor.

On je naveo da je Crnogorski Telekom tokom vođenja pregovora, u nekoliko navrata bio predmet kontrola Uprave za inspekcijske poslove, odnosno Odsjeka za inspekciju rada, a po inicijativi Sindikata Telekoma.

Adrović je kazao da je imao priliku da se upozna sa zahtjevima zaposlenih Crnogorskog Telekoma na sastanku održanom u Ministarstvu sa predstavnicima Sindikata, kao i njihovim razlozima stupanja u štrajk.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS