Neminovan diskontinuitet u radovima na preostalim dionicama auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Propuštene su prilike da se na vrijeme obezbijedi nastavak izgradnje preostale dvije dionice auto-puta do Boljara, zbog čega će neminovno doći do diskontinuiteta u radovima.

To je ocijenjeno na sastanku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i delegacije China Road and Bridge Corporation (CRBC) kompanije koju je predvodio generalni direktor za Centralnu i Istočnu Evropu Jang Dong.

Đukanović je istakao značaj duge i prijateljske saradnje Kine i Crne Gore i podsjetio na inicijativu 17+1 koja je otvorila vrata kineskim firmama da učestvuju na javnim pozivima za realizaciju kapitalnih projekata.

On je, kako je saopšteno, odao priznanje CRBC-ju na iskazanoj istrajnosti i naporima da i pored brojnih izazova sa kojima se ova kompanija suočila, posao dovede do kraja“, kaže se u saopštenju.

„Upravo realizacijom razvojnih projekta na najbolji način postavlja se temelj dugoročne saradnje i potvrđuje prijateljstvo dvije zemlje“, rekao je Đukanović.

Dong je istakao da je završetak prve dionice auto-puta zajednički uspjeh Crne Gore i Kine, i velika prilika za ubrzanje ekonomskog razvoja.

„Iako je projekat dugo pripreman, CRBC danas s ponosom ističe da je u pitanju jedan od najzahtjevnijih građevinskih projekata na svijetu“, rekao je Dong.

On je, kako se navodi, kazao da svi koji su bili angažovani na realizaciji izgradnje auto-puta: CRBC, domaće firme, nadzor i država kao investitor, danas imaju vrijedno iskustvo koje predstavlja svojevrstan kapital za nastavak radova.

Dong je dodao da je posebno dragocjeno učešće domaćih kompanija koje su po prvi put učestvovale u izgradnji ovako grandioznog projekta.

„Zajednički je konstatovano da su propuštene prilike da se na vrijeme obezbijedi nastavak radova na izgradnji preostale dvije dionice do Boljara, zbog čega će neminovno doći do diskontinuiteta u izvođenju radova“, navodi se u saopštenju Đukanovićevog kabineta.

Dodaje se da je kompanija CRBC nedavno je završila građevinske radove na izgradnji mosta Pelješac i angažovana je na izgradnji dionice auto-puta u Srbiji od Požege do Boljara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS