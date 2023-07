Najuticajniji britanski mediji preporučuju Crnu Goru kao savršenu destinaciju za odmor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) realizovala je intenzivnu promotivnu kampanju u vodećim britanskim medijima.

“Najčitaniji britanski dnevni listovi The Times i Daily Mail u svojim digitalnim izdanjima sa milionskim auditorijumom, uvrstili su Crnu Goru na listu TOP deset najboljih destinacija za odmor u ovoj godini”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora se našla među najpolularnijim destinacijama kao što su Grčka, Španija i Portugal.

Takođe, štampana izdanja The Guardian i Sunday Times, predstavili su Crnu Goru kao poželjnu turističku destinaciju, koja nudi brojne mogućnosti za odmor bilo na moru ili na planini, po pristupačnijim cijenama u odnosu na konkurentske destinacije.

„Ljepota ovog smaragdnog dragulja, topla mediteranska klima tokom cijele godine, kultura i gostoprimstvo Crnogoraca, u kombinaciji sa pristupačnošću zemlje, čine Crnu Goru nezaobilaznom destinacijom za putovanje ove godine“, navodi se u člancima.

Ljubiteljima putovanja preporučuju neke od destinacija u Crnoj Gori koje treba istražiti.

„UNESCO-ve lokacije svjetske baštine, uključujući srednjovjekovnu kotorsku katedralu i palate, pet nacionalnih parkova od šume Biogradske gore do Skadarskog jezera, ali i 117 plaža duž obale Jadranskog mora, od skrivenih uvala do prostranih pješčanih plaža“, navodi se u člancima.

Pored toga, Crna Gora se našla na naslovnici prestižnog britanskog magazina specijalizovanog za poslovna putovanja Business Traveller koji je u izdanju za jul-avgust pet stranica posvetio našoj zemlji kao nezaobilaznoj destinaciji u članku naslovljenom Zašto putnici biraju Crnu Goru kao luksuznu destinaciju ovog ljeta?

Članci u kojima je Crna Gora preporučena destinacija za ovo ljeto, objavljeni su 17. juna u The Guardian koji se distribuira u 220 hiljada primjeraka, 28. juna u digitalnom izdanju dnevnog lista Daily Mail koji dostiže preko 200 hiljada pregleda, 30. juna u digitalnom izdanju The Times koji dostiže deset miliona pratilaca, te 2. jula u Sunday Times sa tiražom od 588 hiljada primjeraka.

“Imajući u vidu uticaj navedenih medija, očekuje se da će ova kampanja rezultirati unaprijeđenim imidžom Crne Gore na tržištu Velike Britanije i doprinijeti rastu interesovanja sa ovog tržišta”, navodi se u saopštenju.

Elektronski članci su dostupni na linkovima:

https://www.dailymail.co.uk/travel/article-12222187/10-glorious-ways-make-summer-travel.html – Feeling hot, hot, hot! 10 glorious ways to make the most of your summer travel

https://www.thetimes.co.uk/travel/article/summer-holiday-essentials-destinations-hurst/ – Break away: all you need for a sensational summer

