Nabavkom 750 junica nadomjestiće nedostatak mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Budimir Mugoša najavio je nabavku do 750 junica, koje bi trebalo da nadomjeste nedostatak potrebnih količina mlijeka u našoj zemlji.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG rekao da je taj resor ove godine odobrio nabavku 750 junica, koje bi u jednoj normalnoj laktaciji za jednu godinu trebalo da daju oko tri i po miliona kilograma mlijeka.

“To je otprilike onoliko koliko nam fali. To je jedna mjera. Ona nije sprovedena prošle godine, nijesmo nabavili nijednu junicu. Ove godine ćemo nabaviti nekih 700-750 junica. Ali u budžetu nemamo sredstava. Nama ove godine nedostaje 500 hiljada EUR samo za stavku nabavke junica. To smo rebalansom tražili, i odobreno nam je”, rekao je Mugoša.

On je podsjetio kako se u Crnoj Gori bilježi pad proizvodnje mlijeka od 2019. godine do danas, prenosi portal RTCG.

“Skoro svake godine po dva miliona litara. To je strašno velika brojka”, dodao je Mugoša.

On je naveo kako stočarstvo nije atraktivna grana poljoprivrede, ne samo u Crnoj Gori, te da ljudi time neće da se bave.

Mguoša je kazao i kako za narednu godinu planiraju nove mjere, poput subvencije za livade i pašnjake, kako bi se proširila paleta pomoći poljoprivrednicima.

Nacrt Agrobudžeta koji je predat Ministarstvu finansija, kako je najavio, iznosi 83 miliona EUR za narednu godinu.

“Ako ta sredstva budu odobrena onda ćemo mi kreirati Agrobudžet. Ja se nadam stabilnijoj situaciji u narednoj godini”, zaključio je Mugoša.

