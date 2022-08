Na sjeveru i u Nikšiću očekuju dobru postsezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici turističkih organizacija Žabljak, Kolašin, Plav i Nikšić zadovoljni su ovogodišnjom sezonom, a dobra posjeta se, shodno najavama, očekuje i u naredna dva mjeseca.

Direktorica Turističke organizacije (TO) Žabljak, Vanja Krgović Šarović, kazala je agenciji Mina-business da je u periodu od 1. juna do 15. avgusta u privatnom smještaju u tom gradu boravilo 7,72 hiljade turista, dok ih je u istom periodu 2019. bilo 6,39 hiljada.

Ona je objasnila da se podaci kojima trenutno raspolažu odnose samo na broj turista koji su boravili u privatnom smještaju i prijavili boravak preko TO.

„Najviše turista dolazi iz Francuske, Njemačke, Belgije, Holandije, Srbije, Češke i Hrvatske, a s obzirom na to da je sami špic sezone, popunjenost smještajnih kapaciteta je na visokom nivou, preko 80 odsto“, saopštila je Krgović Šarović.

Dobra posjeta se, prema najavama, očekuje, kako je dodala, i u septembru, koji za sada ima 50 odsto popunjenost kapaciteta.

U TO Plav su, prema riječima njihove direktrice Samire Canović, zadovoljni sezonom, koja je najbolja do sada.

“Informacije koje dobijamo od planinarskih vodiča, na čijim društvenim mrežama se to može i vidjeti, pokazuju da je sezona najbolja do sada. Podaci kojima raspolažemo, nažalost, ne prikazuju realno stanje, jer nam izdavaoci smještaja ne prijavljuju svoje goste”, rekla je Canović agenciji Mina-business.

Ona je saopštila da su povodom tog problema skoro preduzete mjere i da je inspektor za strance kaznio veći broj izdavaoca smještaja, zbog čega su neki počeli da prijavljuju goste.

“Ove godine kroz Plav uočavamo i veliki broj biciklista, motorista, turista koji dolaze oldtajmerima, a veći je i broj sportskih ribolovaca, što znači da se i struktura gostiju mijenja i da nijesu više turisti isključivo planinari. Mi smo ove godine imali i neke nove događaje i takmičenja, koji su podrazumijevali da učesnici borave više dana u Plavu, kao što su Prokletije Triatlon, Džip Reli i Evropski avanturistički reli Pothole Rodeo”, rekla je Canović.

Ona je navela da su zbog svega toga zadovoljni sezonom, koja je, uzimajući u obzir te informacije, najbolja do sada, bolja čak i od rekordne 2019.

U Plav, prema riječima Canović, najviše turista dolazi iz Njemačke, za kojom slijede gosti iz Francuske, Engleske, Belgije, Austrije, Poljske, Češke, Rusije, Ukrajine, Srbije, Kosova i Hrvatske.

“Ove godine je i veći broj domaćih turista, sa juga i iz centralnog dijela Crne Gore, čemu je najviše doprinjelo otvaranje puta preko Albanije”, kazala je Canović.

Kada je u pitanju popunjenost smještajnih kapaciteta, ona je saopštila da nemaju validne informacije, ali da se može vidjeti da su oni uglavnom popunjeni.

“Pošto smo mala opština, možemo vidjeti, a od lokalnog stanovništva i čuti, da su smještajni kapaciteti uglavnom popunjeni, kao i da je dosta turista koji u svojim šatorima kampuju u planinama”, navela je Canović.

Ona je kazala da od planinarskih vodiča, od kojih neki sarađuju sa stranim agencijama, imaju informacije da je za septembar i oktobar najavljen dolazak više grupa turista.

“Inače je kod nas najviše turista od avgusta do kraja oktobra”, podsjetila je Canović i dodala da se nada da će kontrola izdavaoca smještaja uroditi plodom i da će ubuduće imati preciznije i konkretnije podatke.

Direktor TO Kolašin, Aleksandar Vlahović, rekao je da su najveći broj noćenja u dosadašnjem dijelu ljetnje turističke sezone ostvarili gosti iz Crne Gore, individualno ili kao dio sportske ekipe.

„Slijede gosti iz Izraela, Belgije i Francuske. Trenutna popunjenost smještajnih kapaciteta u gradu je i do 100 odsto, a prema najavama hotelijera, odlična popunjenost će se nastaviti i do kraja mjeseca“, saopštio je Vlahović agenciji Mina-business.

Kolašinska TO je, prema njegovim riječima, ovog ljeta u saradnji sa Opštinom Kolašin i uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i kompanije M:tel pripremila izuzetno zanimljiv program pod nazivom Ljeto u Kolašinu.

Program obuhvata muzičke koncerte, zabavni i program za djecu, nastupe kulturno-umjetničkih društava, sportske događaje i manifestacije koje promovišu tradicionalnu gastronomsku ponudu.

„Sve to je imalo izuzetno pozitivne efekte na dosadašnji tok ljetnje turističke sezone. Trenutno se u Kolašinu održava tradicionalni pozorišni festival Korifej, a do kraja mjeseca očekuju nas nastupi brojnih bendova, kao i tradicionalni Sinjajevinski biciklistički maraton“, rekao je Vlahović.

Nikšić je, podacima Monstata za maj i jun, posjetilo 2,6 hiljada turista, koji su ostvarili 5,11 hiljada noćenja.

„Uporedni podaci iz prošle godine, u kojoj je Nikšić zabilježio rekordan broj noćenja, pokazuju da grad pod Trebjesom postaje sve atraktivnija turistička destinacija“, rekli su iz TO Nikšić i dodali da je u poslovanju i dalje vidljiv veliki udio sive ekonomije.

Najveći broj turista koji su ove sezone posjetili Nikšić dolazi iz regiona, odnosno Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, za kojima slijede gosti iz Njemačke, Francuske, Španije i Poljske.

Predstavnici TO Nikšić su saopštili da nemaju zvanične podatke o finansijskim efektima sezone, ali da je primjetna veća gužva na benzinskim pumpama, prodavnicama, kao i izletištima i ugostiteljskim objektima.

„Hoteli bilježe popunjenost do 80 procenata, dok privatni smještaj, u dijelu zvaničnih podataka koji se svakog četvrtka dostavljaju TO Nikšić, bilježi blagi rast u više kategorisanim apartmanima“, kazali su agenciji Mina-business iz te turističke organizacije.

Oni su dodali da očekuju nastavak dobre ljetnje sezone, imajući u vidu predstojeće manifestacije koje će biti organizovane tokom septembra.

