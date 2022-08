Može se očekivati dalji pad cijena goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trend snižavanja cijena nafte na svjetskom nivou mogao bi uskoro da se odrazi i na crnogorsko tržište, saopštio je savjetnik za analizu i ispitivanje tržišta pri Udruženju naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) Draško Striković.

On je za Dan kazao da očekivanje svjetske ponude i tražnje utiču na berzanske kotacije i u proteklim sedmicama je zabilježen pad cijena, kako na svjetskim berzama sirove nafte, tako i gotovih proizvoda.

“Shodno tome, u prethodna četiri obračunska perioda u Crnoj Gori je došlo do smanjenja cijena. Dugoročna očekivanja su svakako u pravcu daljeg smanjenja cijena na svjetskim berzama, kada se u obzir uzimaju prognoze potražnje i privrednih aktivnosti zemalja Evropske unije (EU), kao i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)”, smatra Striković.

On, međutim, navodi da takav trend ne mora uslovno da znači i smanjenje cijena, jer na njih utiču i geopolitička previranja na svjetskom nivou.

“Potrebno je napomenuti da se shodno važećoj Uredbi o određivanju maksimalnih maloprodajnih cijena, uvijek svjetski trendovi odraze i na tržište Crne Gore, te će tako biti sve dok je važeća uredba. U dijelu u kojem Vlada Crne Gore može direktno uticati na cijene goriva na domaćem tržištu, a tiču se odluke o smanjenju akcize, iz privrede bi svakako očekivanja bila da se nastavi sa primjenom umanjene akcize i u narednom periodu, a sa ciljem ublažavanja opšte inflacije. Slična su očekivanja i građana, a koja će odluka biti donijeta isključivo zavisi od Vlade i predloga Ministarstva finansija”, kazao je Striković.

Striković je naveo i da će, ukoliko se trend pada cijena i u narednim mjesecima nastavi, vjerovatno i to uticati na buduće odluku Vlade da se pristupi vraćanju akciza na redovne iznose ili u nekom većem obimu nego što je danas.

“Trenutno umanjenje akciza iznosi 50 odsto, a što u maloprodajnim cijenama sa PDV-om iznosi 0,27 EUR po litru za eurodizel i 0,33 EUR za litar za benzine (dok za lož ulje nije bilo promjena), te u slučaju neproduženja odluke Vlade, povećanje bi bilo veoma osjetno za privredu i građane”, zaključio je Striković.

