Moguće poskupljenje jaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jaja bi uskoro mogla da poskupe, a za koliki iznos biće utvrđeno u narednih deset dana, saopšteno je nezvanično Vijestima iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U tom Vladinom resoru tvrde da bi potencijalno poskupljenje bilo manje od 35 centi.

Trenutna cijena korpe jaja je oko 1,9 EUR.

Na tu temu su u petak razgovorali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Udruženja živinara.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Miroslav Cimbaljević, kazao je nakon sastanka, da taj resor radi sve kako ne bi došlo do rasta cijena, a da će potencijalno povećanje biti minimalno.

On je naveo i da će cijena jaja u Crnoj Gori, ako se poveća, biti deset odsto niža u odnosu na region.

Iz Udruženja živinara su nezvanično kazali da će naredne sedmice održati novi sastanak sa predstavnicima ministarstva, nakon čega će biti poznata i njihova konačna odluka.

Oni su dodali da se taj sektor usljed rasta cijene inputa nalazi u jako nepovoljnom položaju.

