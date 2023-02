Moguća saradnja privrednika iz Berana i Srbije

Berane, (MINA-BUSINESS) – Zajednička saradnja beranskih i srbijanskih privrednika mogla bi da donese brojne koristi za privredu i stanovništvo Berana, kao i za širu zajednicu u regionu, ocijenjeno je na sastanku rukovodstva te opštine i Privredne komore Srbije (PKS).

Predstavnici Opštine Berane i PKS su na sastanku razgovarali o jačanju saradnje i unapređenju ekonomskih odnosa između privrednika u regionu.

Predsjednik Skupštine Opštine Berane, Novica Obradović, osvrnuo se na potencijale koje taj grad nudi i mogućnost poslovanja stranih investitora.

„Očekujemo da će ovaj inicijalni sastanak dati rezultate i da ćete nam pomoći da stvorimo jače poslovno okruženje u našoj opštini, a mi smo tu, kao lokalna samouprava, da obezbijedimo usove i pružimo pomoć kako bi Berane, koje se nalazi na čvorištu puteva, postalo jak privredni centar”, rekao je Obradović.

Iz Opštine Berane je saopšteno da se na sastanku razgovaralo o ključnim pitanjima koja se tiču privrednog razvoja grada i kako PKS može da pomogne u tom procesu.

„Govorilo se o mogućnostima za postizanje saradnje između privrednika u regionu u oblasti drvoprerade, proizvodnje voća, metalurške i druge proizvodnje i turizma“, dodaje se u saopštenju.

Predsjednik Opštine Berane, Vuko Todorović, istakao je da je privreda, kao zamajac ekonomskog napretka, od izuzetne važnosti za ostanak stanovništva i smanjenje trenda iseljavanja, koji je iz godine u godinu sve veći.

„Opština Berane je zainteresovana za razvoj ekonomskih odnosa sa privrednicma iz regiona. Ovaj sastanak predstavlja sjajnu priliku za nas da razgovaramo o mogućnostima za stvaranje novih kontakata”, kazao je Todorović.

Predsjednik PKS, Zvonko Tufegdžić, saopštio je da je ta privredna asocijacija spremna da podrži razvoj ekonomije u Beranama i da će u narednom poriodu ostvariti kontakt beranskih i zainteresovanih privrednika iz regiona.

„Naša Komora ima za cilj da pomogne razvoj ekonomije i drago nam je što imamo priliku da razgovaramo sa našim kolegama u Beranama o tome kako da ostvarimo našu saradnju i povežemo privrednike i investitore sa ovih prostora“, rekao je Tufegdžić.

Predstavnici Opštine iznijeli su svoje ideje o tome kako unaprediti privredu i privući više investitora. Takođe su istakli da postoji veliki potencijal u sektorima turizma, poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Predstavnici PKS su podržali ove ideje i predložili konkretne korake koji bi se mogli preduzeti da bi se ovi sektori razvijali i podržavali. Takođe su ponudili pomoć u smislu pružanja obuke i savjetovanja za lokalne privrednike.

