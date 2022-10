Mitrović: Izvještaj DRI dokazao Spajićeva nepočinstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) dokazao je da je bivši ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, tokom mandata, obmanjivao javnost i državne finansije doveo na ivicu propasti, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

DRI je finansijskom revizijom utvrdila da Predlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinuj sadrži utvrđene greške u finansijskom izvještaju koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj.

Poslanik DPS-a Ivan Mitrović rekao je da su nezakonito potrošenih 5,67 miliona EUR i brojne konstatovane nepravilnosti, dokazala sve ono na šta je DPS ukazivao već duže vremena.

“I prije izvještaja, građani su na svojoj koži i džepu osjetili posljedice njegovih prevarnih radnji, obmana i manipulacija, koje su zdravstveni sistem doveli do kolapsa, a državu do samog bankrota i finansijske neodrživosti”, kazao je Mitrović.

On je rekao da je sve što je Spajić činio za vrijeme svog mandata i na šta je i danas usmjereno njegovo političko djelovanje, produkt nedobronamjernog odnosa prema Crnoj Gori, njenim interesima i građanima.

“Stoga, zbog svih nepočinstava, prvo će građani u nedjelju na biralištima kazniti izdaju vitalnih državnih interesa, a ovim nedjelima baviće se i nadležni državni organi”, poručio je Mitrović.

