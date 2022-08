Mirković: Elektroprenosni sistem nesmetano funkcioniše

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprenosni sistem Crne Gore trenutno nesmetano funkcioniše, uprkos ozbiljnoj izloženosti sajber napadima, saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

Kako je rekao predsjednik Odbora direktora te kompanije, Mijat Mirković, CGES je u skladu sa preporukama Ministarstva javne uprave, svojim mogućnostima i stručnim kadrovskim kapacitetima, preduzeo adekvatne mjere kako bi zaštitio sve svoje vitalne sisteme i servise.

“Elektroprenosni sistem u ovom trenutku nesmetano fukcioniše, uprkos ozbiljnoj izloženosti sajber napadima”, rekao je Mirković agenciji MINA.

On je poručio da će CGES i dalje preduzimati sve aktivnosti radi ostvarenja javnog interesa, urednog i stabilnog napajanja električnom energijom.

