Miljanić: Vlada čini sve na uklanjanju biznis barijera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori su neophodne strane investicije i Vlada čini napore da ukloni sve biznis barijere, među kojima je koprupcija jedna od najopasnijih, saopštio je ministar bez portfelja, Zoran Miljanić.

On je sa predsjednikom Savjeta stranih investitora (SSI) Christophom Schoenom i članom Odbora direktora Tamašem Kamarašijem razgovarao o unapređenju investicionog ambijenta i saradnji sa stranim kompanijama u Crnoj Gori.

Miljanić je sagovornike informisao o antikorupcijskim inicijativama koje sprovodi Vlada i kazao da je korupcija prepoznata kao jedna od barijera koja u velikoj mjeri utiče na privlačenje stranih investitora.

Schoen je rekao da je zajednica stranih investitora od samog početka njihovih poslovnih aktivnosti u Crnoj Gori uložila povjerenje u državu i sistem, te da smatra važnim jačanje relevantnih institucija da adekvatno sprovode propise i nadgledaju pravni okvir i obezbijede predvidivo i pouzdano okruženje za strana ulaganja.

On je dodao da u tom procesu, stalna i uspješna komunikacija sa Vladom i javnom upravom ostaje važan zadatak SSI.

Kamaraši je saopštio da prisustvo stranih investitora u Crnoj Gori donosi poslovanje koje je u skladu sa najvišim standardima i EU smjernicama, čime se značajno poboljšava generalni poslovni ambijent u zemlji.

On je podsjetio da strane kompanije njeguju motivišuće radno okruženje u kojem su transparentnost, pravičnost i zadovoljstvo zaposlenih ključne vrijednosti i razlozi zbog kojih ih građani prepoznaju kao poželjne poslodavce.

Kamaraši je pozdravio uvođenje dodatnih antikorupcijskih mehanizama za koje se nada da će osnažiti sve društvene činioce da adekvatno reaguju na različite oblike neetičkog poslovanja.

Sagovornici su saglasni da će dosljedno sprovođenje antikorupcijskih inicijativa, dodatno doprinijeti poboljšanju investicione klime, te uslova da se crnogorska ekonomija transformiše u modernu, raznoliku i konkurentnu destinaciju za strana ulaganja.

