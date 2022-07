Milić: SDT da se pozabavi radom Uprave za inspekcijske poslove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) mora da ispita rad menadžmenta Uprave za inspekcijske poslove u vezi sa pečaćenjem hotela Loza u Budvi, saopštio je direktor budvanske firme Anton BU2, Saša Milić, koja je zakupac tog hotela.

On je reagovao na saopštenje Uprave za inspekcijske poslove koja je pozvala tužilaštvo da reaguje jer je pet puta skidan pečat, prenose Vijesti.

“Iako sam smatrao da jučerašnja izjava sve objašnjava prisiljen sam zbog saopštenja “menadžmenta Uprave za inspekcijske poslove” da reagujem. Zašto ne preuzmete odgovornost i hrabro potpišete redove iz saopštenja “menadžmenta UIP-a””, pitao je Milić.

On je u reagovanju pitao da li zbog toga što dobro znaju koliku su količinu neistina i proizvoljnih kvalifikacija saopštili ili zbog toga što znaju da slijede krivične prijave zbog nezakonitog i nesavjesnog ponašanja i prekoračenja ovlašćenja.

Milić je dodao i da su odobrenje za rad dobili od nadležnog državnog organa, kao i da je u toku postupak kod Upravnog suda gdje je, kako je naveo, tužbom osporeno postupanje jednog pojedinca iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

“Zašto vam gospodo iz “menadžmenta Uprave za inspekcijske poslove” smeta jedan od rijetkih hotela koji je zahvaljujući dozvoli za rad unaprijed prodao svoje kapacitete vodeći posebno računa o cjenovnoj politici? Da li je vaše selektivno postupanje i represija koju sprovodite posljedica vaših direktnih veza i ličnih obaveza prema pojedincima iz prethodnog režima i firmi koja pokušava oteti imovinu zakupodavcu Ljubu Braiću. Na kraju, zahvalnost na vašem reagovanju jer su maske pale i sve je jasno”, rekao je Milić.

On je kazao da ostaje da SDT ispita postupanje menadžmenta Uprave za inspekcijske poslove i ‘da pravda zakuca i na vaša vrata’.

