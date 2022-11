Luka Bar šansa za novi talas privrednog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar otvara Crnoj Gori nesagledive šanse za novi talas privrednog razvoja, ocijenio je predsjednik Vlade Dritan Abazović.

On je predsjednicima Opštine i Skupštine opštine Dušanu Raičeviću i Mileni Božović, odbornicama i građanima Bara čestitao 24. novembar – Dan opštine.

„Čestitam vam Dan oslobođenja i Dan opštine, ponosan na činjenicu da je upravo iz Bara, među prvima u porobljenoj Evropi, otpočela beskompromisna borba za slobodu i vrijednosti koje danas čuva grđanska i evropska Crna Gora”, naveo je Abazović.

Kako je rekao, grad maslina, mira, tolerancije, gostoprimstva i multietničkog sklada, sa pozicijom koja nudi bezbroj mogućnosti svakovrsne razmjene i napredovanja, zasigurno će iskoristiti svoje nove razvojne prilike.

“Barska luka jeste naša najveća i najznačajnija kapija čije kapacitete moramo snažnije valorizovati”, poručio je Abazović u čestitki.

On je naglasio da, u novom kontekstu koji se ostvaruje izgradnjom auto – puta Bar- Boljare, Luka Bar otvara Crnoj Gori nesagledive šanse za novi talas privrednog razvoja.

“U uvjerenju da ćemo u partnerskom odnosu Vlade i menadžmenta lokalne samouprave stvoriti dobre preduslove za očuvanje i unapređenje svih zdravih investicija i pokretanje novih u pravcu racionalnosti i održivosti, te Bar učiniti još boljim i kvalitetnijim mjestom za život i odmor, još jednom vam čestitam Dan opštine”, naveo je Abazović.

