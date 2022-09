Lazović: Odluke politički motivisane nijesu dobre za privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Makroekonomska reforma koja je započela sa programom Evropa sad donijela je benefite, ali je pitanje koliko će pomoći razvoju privrede, saopštio je pravni savjetnik za socijalna pitanja u Uniji poslodavaca (UPCG), Filip Lazović.

On je, gostujući u emisiji Link na TVCG, kazao da je ukidanje zdravstvenog osiguranja imalo politički kontekst i to, smatra, nije način na koji su u Uniji poslodavaca željeli da se bave ovim pitanjem.

“Evropa sad donosi pogodnost, jer za nova zapošljavanja manji su doprinosi, ali da li to vodi u pravi razvoj privrede? Sada se recimo na platu od hiljadu EUR izdvaja od 230 do 300 EUR, a prije je to bilo 680. Razlika je ogromna i rasterećenje za poslodavca postoji”, rekao je Lazović.

On je naveo da su time suzbili i negativnu pojavu koju su imali u prethodnom periodu da poslodavci daju na ruke van bankovnih računa zarade, prenosi portal RTCG.

“Mora se imati na umu i da je ta negativna praksa bila zbog ogromnih doprinosa koji su kod nas bili mnogo veći nego u okruženju”, kazao je Lazović.

Ta pojava je svedena, kako je naveo, na minimum, i Unija poslodavaca je tome dala doprinos.

Lazović je rekao da je reformom uvedeno i više poreske discipline, ali tokom sezone, posebno na primorju, imali su pojavu da naplata nije išla onako kako bi se očekivalo.

Što se tiče budžeta i njegovog rebalansa, ova godina je specifična zbog političkih turbulencija koje nijesu dobre za privredu.

“I prema prošloj i ovoj vladi smo upućivali isti zahtjev da mora više pažnje posvetiti privredi, a to se nije desilo. Nijesmo prepoznali brigu i želju da se privreda podrži. Ukoliko su finansijske mogućnosti države limitirane a objektivo jesu, ne možemo očekivati velike subvencije, ali može da pokaže da joj je privreda važna, da se omogući poslovanje u Crnoj Gori, kao i u državama kojima težimo”, kazao je Lazović.

On je podsjetio da poslodavci i dalje imaju problema sa državnom upravom, dešavaju se smjene funkcionera, ili su u ostavci ili u tehničkom mandatu i ne može se očekivati da se posvete poslovima na pravi način.

“Toga smo imali ove godine dosta”, dodao je Lazović.

On je naveo da niko ne zna kakva će kriza biti tokom jeseni i zima, a te teme i dalje nijesu na prvom mjestu.

Što se tiče turističke sezone, zadovoljni su rezultatima. Sezona je bila dobra, a u nekim gradovima, kao na Žabljaku, i rekordna.

“Tim prije se trebalo više posvetiti tom segmentu privrede i da težimo da se svaka roba i usluga proda i oporezuje, i onda tako pokupimo novac koji može da ode u fond zdravstva”, kazao je Lazović.

Opšti kolektivni ugovor još nije usvojen, ali Lazović ističe da je radna verzija poboljšana u odnosu na prethodni, te da su otvoreni za dijalog i pregovaranje sa sindikatima.

“Da je bilo do nas, taj ugovor bi bio zaključen, to ne znači da nećemo nastaviti pregovore i naša vrata su otvorena za sindikate. Smatram da smo imali inertnost Ministarstva rada i socijalnog staranja, uz puno uvažavanje da su od skoro na pozicijama. Želimo da i oni imaju volju da uđu u taj proces. Iako je Vlada u tehničkom mandatu smatramo da to ne treba da bude prepreka”, smatra Lazović.

On je naveo i da se Socijalni savjet nije dovoljno sastajao i nije dovoljno uradio.

