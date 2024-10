Kroz podršku teško zapošljivim grupama u Kolašinu zaposleno 19 osoba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Kolašinu je, kroz projekat podrške teško zapošljivim kategorijama, 19 osoba zaposleno ili je osnovalo sopstveno preduzeće.

To je saopšteno na završnoj konferenciji projekta “Podrška zapošljavanju teško zapošljivih grupa kroz unapređenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Kolašinu”.

Projekat realizuje Opština Kolašin u partnerstvu sa Institutom za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER).

Iz Opštine Kolašin kazali su da je projekat dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme “Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu” koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Navodi se da Opština projekat sprovodi uz podršku Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Realizacija projekta počela je 1. novembra prošle i traje do 1. novembra ove godine.

“Ukupna vrijednost projekta je oko 140 hiljada EUR, a njegova svrha je pružanje konkretnih i održivih rješenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa”, kaže se u saopštenju.

Potpredsjednik Opštine Kolašin Vasilije Ivanović istakao je da je to projekat od suštinske važnosti za tu opštinu i njen dalji razvoj.

“U posljednjih nekoliko godina, suočavali smo se sa izazovima zapošljavanja, posebno u vezi sa teško zapošljivim grupama. Ovaj projekat je bio usmjeren na stvaranje prilika i osnaživanje onih koji su najviše pogođeni, omogućavajući im da steknu potrebne vještine i znanja za uspjeh na tržištu rada,” kazao je Ivanović.

On je podsjetio da su zajedno sa partnerima, Institutom za preduzetništvo i ekonomski razvoj kao i sa ključnim lokalnim institucijama, uspjeli da realizuju obuke, pruže mentorsku podršku i stvore nove prilike za zapošljavanje.

“Ono što me posebno raduje je što smo tokom ovog projekta otvorili vrata za dijalog između preduzetnika, poslodavaca i nezaposlenih, stvarajući tako održivo lokalno partnerstvo”, rekao je Ivanović.

Menadžerka projekta Damjana Bulatović rekla je da su ciljevi projekta unapređenje znanja, vještina i kompetencija teže zapošljivih grupa, otvaranje novih radnih mjesta, podrška održivosti samozaposlenih i početnika u biznisu.

“Ciljne grupe ovog projekta pažljivo su odabrane kako bi se postigao najveći uticaj na lokalnu zajednicu i podržali oni koji se suočavaju s najvećim izazovima na tržištu rada”, rekla je Bulatović.

Ona je dodala da je to do deset poslodavaca koji posluju duže od 12 mjeseci, a koji će pružiti obuku za 20 nezaposlenih osoba, od čega se očekuje da najmanje pola obučenih dobije ugovor o radu.

“Pored toga, ciljna grupa su i do deset samozaposlenih ili početnika u biznisu, odnosno preduzetnika koji posluju do 12 mjeseci. Kroz ovaj projekat, omogućena im je finansijska i nefinansijska podršku koja im je potrebna kako bi osigurali stabilnost i rast svojih biznisa,” pojasnila je Bulatović.

Ona je rekla da je jedna od ključnih aktivnosti u okviru projekta bilo pružanje nefinansijske podrške kroz mentorski program.

“Učesnici su stekli dublje razumijevanje preduzetničkih procesa, što ih je motivisalo da razmišljaju o pokretanju sopstvenih biznisa i samozapošljavanju. Prijave za programe obuke i aktivne mjere zapošljavanja značajno su porasle, što ukazuje na rastući interes među nezaposlenima za dostupne mogućnosti zapošljavanja”, rekla je Bulatović.

Ona je kazala da su organizovane obuke omogućile nezaposlenima sticanje ključnih praktičnih vještina koje su potrebne za uspjeh na savremenom tržištu rada.

“Ove vještine direktno doprinose njihovoj zapošljivosti i otvaranju novih radnih mjesta,” navela je Bulatović.

U saopštenju se navodi da je projekat podržalo 13 lokalnih poslodavaca, obezbjeđujući sredstva za nabavku opreme i materijala neophodnog za obuke na radnom mjestu.

Ističe se da je organizovano 20 obuka na radnom mjestu kroz koje su učesnici stekli praktične vještine i znanja koja direktno povećavaju njihovu zapošljivost i spremnost za tržište rada.

“Kao rezultat ovog projekta, ukupno 19 osoba pronašlo je zaposlenje kod poslodavca ili osnovalo sopstveno preduzeće. Kroz projekat su osnovana tri nova preduzeća, zahvaljujući podršci koju su učesnici dobili u procesu samozapošljavanja”, kaže se u saopštenju.

U okviru konferencije održan je i panel “Mentorski programi i podrška preduzetništvu – Ključni faktori uspjeha”.

Na panelu su govorili sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj u Opštini Kolašin Vuk Vuković, Aleksandar Rakočević iz Zavoda za zapošljavanje, mentor SMEs Vladimir Rajčić, Igor Goranović iz Unije mladih preduzetnika i Đorđo Borović iz Unije poslodavaca Crne Gore.

