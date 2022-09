Krivična prijava protiv stranog državljanina zbog računarske prevare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv B.I. (26) iz Velike Britanije, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo računarska prevara na štetu podgoričkog preduzeća Ćilimara.

Krivična prijava je podnijeta državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

“B.I. je, kako se sumnja, ovo krivično djelo počinio na način što je kao vlasnik bankovnog računa, izvršio protivpravno podizanje novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 11,53 hiljade EUR, na štetu preduzeća Ćilimara”, saopšteno je iz Uprave policije.

