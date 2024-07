Kritičari Evrope sad 2 žele da plate ostanu iste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kritičari programa Evropa sad 2 žele da usljed posljedica globalnog poskupljenja plate ostanu iste ili možda budu na nivou minimalnih od 222 EUR i prosječnih oko 500 EUR, saopštio je poslanik Pokreta Evrope sad, Armen Šehović.

“Pogrešne procjene kritičara programa Evropa sad 2 koji su predviđali ukidanje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV), prodaju državne imovine i zaduženja za tekuću potrošnju, nijesu ih obeshrabile da nastave sa osporavanjem održivog plana za povećanje zarada i penzija”, naveo je Šehović u saopštenju.

On je rekao da globalna poskupljenja i velika inflacija koja je nakon pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini pogodila sve zemlje regiona, Evropske unije, a i šire, nije zaobišla ni Crnu Goru.

“Čak je u pojedinim zemljama Evropske unije i regiona inflacija i mnogo veća, a plate se ni približno nijesu uvećavale kao u Crnoj Gori”, dodao je Šehović.

Prema njegovim riječima, da je dinamika rasta plata bila kao za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista (DPS), odavno bi se u Crnoj Gori desio socijalni bunt.

“Stoga, jedini odgovor na globalna poskupljenja jeste podizanje zarada na održiv način”, smatra Šehović.

Prema zvaničnim podacima rast crnogorske ekonomije je među najvećim u Evropi, a, kako je kazao, imamo suficit budžeta za prvu polovinu godine i smanjenje javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP), dok se uvećavaju plate i penzije.

“To je najbolji dokaz koliko je aktuelna Vlada superiorna u odnosu na kritičare”, zaključio je Šehović.

